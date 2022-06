Az Egyesült Államok Légi­ereje Ohio Légi Nemzeti Gárda 121. Légi Utántöltő Ezred KC–135 Stratotanker típusú repülőgépe landolt a pápai kifutópályán. Ez az esemény a remények szerint lépés egy hosszú távú együttműködés felé – írja a honvedelem.hu.

– Az ötlet onnan származik, hogy a kecskeméti bázison tervezték a Load Diffuser 2022 nemzetközi hadgyakorlatot, melyen az ohiói alakulat katonái is részt vettek volna. A gyakorlat sajnálatos módon elmaradt, ezért jött a gondolat, hogy tartsunk egy közös kiképzést az amerikai féllel Pápán – számolt be az előkészítésről Koch János százados, a gyakorlat tervezője.

A leszállást követően azonnal elkezdődött a gyakorlat: a Repülést Biztosító Század katonái levontatták a repülőt a kifutópályáról, így szerezve tapasztalatot egy újabb típus mozgatásában. A továbbiakban a repülőtéri tűzoltóalegység ismerkedett a gép paramétereivel, majd az üzemanyagtöltők gyakorolták – a gép személyzetének felügyelete és irányítása mellett – a tartálykocsi töltőcsonkjának csatlakoztatását. A délután folyamán az MH Pápa Bázisrepülőtér, a 121. Légi Utántöltő Ezred és a Pápára települt Nehéz Légiszállító Ezred (HAW) tartott képességismertető előadásokat, valamint egyeztettek a további együttműködés lehetőségéről is.

A következő napon száraz gyakorlást tartottak, melynek keretében repülés közben összekapcsolódott a KC–135-ös és az egyik pápai C–17 Globe­master III nehézszállítógép. Bár ez alkalommal nem töltöttek át üzemanyagot, mégis hasznos gyakorlás volt mindkét fél gépszemélyzete számára. A tervek szerint az együttműködés folytatódik és tovább erősödik, az üzemanyagtöltő repülő pedig rendszeres vendég lesz Pápán.