– A sör nálunk tényleg sör. Ahogy az evangélium írja, "Amikor beszéltek, az igen legyen igen, a nem pedig nem!" Hét éve kezdtünk el újra sört készíteni, ugyanis az apátságnak már nincs földje, így ez lesz az egyik bevételi forrás, az apátság egyik gazdasági lába, segíti közösségeink, intézményeink fenntartását, üzemeltetését. Gyártása nem mesterséges, nagyüzemi felgyorsított folyamatban történik. Legalább egy hónapig tart a sörök érlelése. Nemcsak a maláta, az élesztő van benne, hanem az idő is. Mikor elfogyasztjuk, ezt érezhetjük benne, megtapasztalhatjuk a hitelességét. Ettől igazi: alapanyag, munka és odafigyelés kerül bele. Nem csak műszer kontrollálja a végeredményt, így az nem is mindig mérnöki módon egyforma. Minden tétel, palack kicsit más, élet van benne. Az egyetlen olyan apátsági sör Magyarországon, amit valóban az apátság épületében gyártanak, a régi borospincénkben készítjük – mondta el Bérczi L. Bernát, a Zirci Ciszterci Apátság apátja.

A sörmanufaktúrával rendi hagyományt élesztettek újjá a ciszterciek. Történetéhez tartozik, hogy a zirci monostort a török után újraalapító szerzetesek 1726-ban érkeztek ide a Heinrichau apátságból, Sziléziából. Először a Bagolyvárat építették fel, ott éltek, míg a monostoron dolgoztak, és hozták magukkal a német-porosz sörkultúrát. Napjainkban itt a sör így a régi receptek szellemében, a mai kor ízlése szerint, mai technikával készül. Hatféle sört palackoznak, ezen túl szezonális termékeket is előállítanak. Az apát beszélt arról, hogy nyáron tervezik a mintabolt megnyitását. Júliustól a finom söröket már csapolva is meg lehet kóstolni egy modern étteremben. Már nagy igény mutatkozott arra, hogy ezt helyben meg lehessen tenni, hiszen eddig a városban csak éttermekben és pár üzletben volt hozzáférhető a zirci apátsági sör.

– Ahogy a szerzetesélet egyfajta megfontoltságot, holisztikus szemléletet feltételez, ez a teljességre törekvés igaz sörünkre is. Ehhez le kell lassulni, a megszokottól eltérő fogyasztást kíván a karakteres ízvilág. Minden egyes palack több ember keze munkájának köszönhetően születik meg, ennek a sörözésnek nem az alkoholbevitel a célja. A személyes figyelem jelen van a készítésnél, s ez a kóstolásnál is megkívántatik. Erre a kézműves sörre is igaz, hogy akkor jó egy dolog, ha jó dolgot épít fel, egyéni örömöt, szellemi gazdagodást szolgál, vagy közösségi kapcsolatokat épít – fogalmazott Bérczi L. Bernát zirci apát.

A Zirci Apátsági Manufaktúra vezetője, Prikkel Ákos megmutatta a sörkészítés helyszínét. Ahogy belépünk a főzőházba, rögtön két nagy üsttel találjuk szemben magunkat. Az egyik a főző, a másik a komlóforraló. A malátát előre megroppantják, előfőzik, utána átszivattyúzzák a forralóba az édeskés folyadékot, amelyet a sörmester fog ízesíteni. Ezután nagy tartályokba kerül a főzet, élesztővel beoltva. Az érlelés minimum harminc napig tart, de általában jóval hosszabb időt is szánnak rá. Egyes sörök még tovább érnek, például már elkezdték készíteni a karácsonyi kvadruppelt, amelyet egészen adventig érlelnek, így 12 százalékos lesz. Egykor a böjti időszakban fogyasztották az erősebb söröket, most x-ekkel jelölik ennek fokozatait.

– A kisüzemi apátsági vonalat képviseljük, klasszikus duppelt és trippelt készítünk, a belga apátsági sörökhöz hasonlókat palackozunk. Világosat, feketét is. Különlegesség, hogy a búzasörhöz narancshéjat teszünk vagy levendulavirágon áramoltatjuk át a fűszeresség miatt – sorolta Prikkel Ákos, aki a sörfőzés más részleteiről is hosszan tud mesélni a látogatóknak, akik felkeresik az apátsági sörfőzdét.