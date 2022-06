A jótékonysági szervezet pártfogolt családjai, közel hetvenen ünnepeltek az ajkai Nomádia parkban, ahol Földingné Osváth Gyöngyi elnök köszöntőjét követően többnyire az egyesület tagjai és az általuk pártfogolt gyermekek, valamint az önkéntesek – Madaras Szilvia, Sárkány Tünde, Kis József, Szabó Zoltán és Földing Ádám – adtak műsort.

A programon segédkeztek az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő középiskolások, Darvas Fanni, Jusztin Zoé, Talabér Alíz és Németh Rebeka mindannyian gondoskodtak róla, hogy az ünnepeltek jól érezzék magukat. Lefoglalták a legkisebbeket is, így az édesanyák szusszanhattak egyet, kikapcsolódhattak, míg a gyerekek játszottak.

Bemutatkozott a Szabó család két gyermektagja, Viktória énekelt, Zoltán bűvészkedett. Bogdán Liliána Petra anyák napi gyermekverset szavalt, az egyesület pártfogoltjaiból álló hiphoptáncos csoport is bemutatta produkcióját, őket Lendvai Laura tanítja.

A hétvége jó alkalmat kínált a bemutatkozásra és annak bizonyítására, hogy a gyerekek képesek bátran és felszabadultan kiállni produkciójukkal a közönség elé. Ez növeli önbizalmukat, a siker jó visszajelzés számukra.

Az egyesület tagjai gondoskodtak a vendéglátásról is, Fodor Gyöngyi, Molnár Emőke, Kovács Endréné és Sárik Magdolna pedig kozmetikumokkal kényeztette az édesanyákat. Erősné Szabó Tímea fodrász és egyesületi tag néhány jó fogást is átadott az érdeklődőknek. A kisebb gyerekek inkább csillámtetoválást és arcfestést választottak Madaras Szilvia önkéntes és Kozák Melinda, az egyesület kreatívfoglalkoztatás-vezetője segítségével.

A kisfiúk kipróbálták, milyen tehenet fejni, a gyakorlásához a SajtfolyamManufaktúra bocsátotta rendelkezésükre az élethű műtehenet. A tónál nagy sikert aratott a tutajozás, a hajót gyorsan birtokba vették a gyerekek, a kislányok még békát is fogtak. A gyerekek fáradhatatlanul minden játékot ki akartak próbálni, népszerű volt a labirintus és a hordó alakú ügyességi játék. Labdáztak, buborékot fújtak.

Somogyi Erika pszichológus előadását nagy érdeklődés kísérte, a szülők aktívan figyeltek és kérdeztek, majd meghallgatták a szakember javaslatait a következetes gyermeknevelésről, a konfliktuskezelésről, valamint a nyílt és őszinte kommunikációról.

A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.