A L’Odyssée d’un trésor (Egy kincs odisszeája) című filmsorozatukban májusban adásba került dokumentumfilm 50 perces. Ozer és Floris eddig a Krőzus kincséről és a moszkvai Puskin Múzeumban őrzött Priamosz kincséről készítettek filmet a sorozatban.

Érdeklődésünkre, hogy előző filmjeik után miként választották a pannóniai ezüstkészlet történetét, elmondták: – A kincs történetéről az amerikai The Atlantic magazinban olvastunk. A szerző, Peter Landesman A Seuso-ezüst átka című cikkében nagyon érdekesen írta le a kincslelet és Sümegh József történetét. Lenyűgözött minket, úgy döntöttünk, ezzel a témával foglalkoznunk kell.

Sorozatukban az egyetemes kultúrtörténetet meghatározó ókori kincsek felfedezését, megtalálását szeretnék bemutatni. Mindig olyan témákat keresnek, amelyekben furcsa dolgok vannak a kincsleletek előkerülése körül: fosztogatás, lopás, csempészés vagy egyéb bűn­ügy. Amikor megismerték a Seuso-­kincs történetét, azonnal látták, van lehetőség valódi nyomozásra Sümegh József halálesete és a kincs megtalálása körül. Nem gondolják, hogy képesek megfejteni minden rejtélyt, de remélik, sikerül felhívniuk a figyelmet a filmen keresztül is a világ legnagyobb kincsei közé tartozó Seuso-ezüstkészletre.

A francia filmesek forgattak az egykori Borbély-pincében, ahol gyilkosai 1980 decemberében felakasztották a kincs megtalálóját, Sümegh Józsefet. Simon János, a pince jelenlegi tulajdonosa osztotta meg velük ismereteit a bűntény részleteiről. Felvételek készültek Gorsiumban, valamint a szabadbattyáni régészeti területen, amelyet a kutatások a Seuso-kinccsel összefüggésbe hoztak. Visy Zsolt régészprofesszor, Mráv Zsolt, a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tárának tárigazgató-helyettese, szakmuzeológus, Hajdú Éva újságíró, a Seuso-kincs egykori miniszteri biztosa és Dézsy Zoltán filmrendező is adott interjút Vivien Florisnak és George Ozernek.

Simon János pincéjénél is forgattak a filmesek

A film alkotói Magyarországról Horvátországba tartottak, ott Barbarigában forgattak, mivel korábban felmerült olyan állítás is, hogy a Seuso-kincs valójában onnan származik.

A Seuso-film kapcsán érdemes említést tennünk az eddigi francia kapcsolatokról is. A kincshez tartozó kőszárhegyi ezüstállványt nem sokkal az 1878-as megtalálását követő restaurálás után kiállították az 1878-as párizsi világkiállításon az osztrák–magyar pavilonban. A Budapesten született Julianna Lees a franciaországi Montagrier-ben élt (75 éves korában, 2019-ben hunyt el), művészettörténeti kutatásai során aktívan érdeklődött a Seuso-kincs iránt. Az ezüstkészlettel kapcsolatos ismereteiről előadást tartott az Aquitániai Történelmi Társaság rendez- vényén.

Dézsy Zoltán Balázs Béla- díjas rendező francia feliratozású Seuso II. című dokumentumfilmjét a párizsi Magyar Intézetben 2018. december 5- én mutatták be, zömében francia közönség előtt. A film előtt Visy Zsolt régész­pro- fesszor tartott előadást a kincsleletről.

Berg Judit író tavaly megjelent, a Seuso-kincs rejtélyei­ről szóló ifjúsági krimije, A keresők is tartalmaz francia vonatkozást, a könyv egyik főhőse pedig Jean-Pierre Renard francia nyomozó. Igaz, fiktív személyiség, az írónő képzeletének szülötte.

Végül, de nem utolsósorban megemlítjük, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum által tervezett, de eddig meg nem valósult Birodalmi pompa című kiállításra – amelyet az európai múzeumok késő római kori ezüstkincseiből rendeznek a pannóniai ezüstkészlettel pár- huzamba hozható ötvösreme- kekből – valószínűleg Párizsból is érkezik majd ezüsttárgy, feltehetően a berthau­ville-i kincs egy darabja.