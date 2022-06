– Aki nem szeretne gyógyszertári drágaságokra költeni, annak érdemes megismernie gyógy- és fűszernövényeink áldásos hatását. Régen se mentek rögtön a patikába, ha valakinek fájt a feje vagy a hasa, ha csökkentenie kellett a vérnyomását. Olykor azt mondták a nők, "a férjemtől magas", de tudtak is rá megoldást, leszedték a kertjükben található zöld levelek egyikét, egy-egy virágot. Túrázáskor meg lehet ismerni, mi mire jó – kezdte tájékoztatását Sós Mari és rögtön hozzátette: csak régen hívták füvesasszonyoknak a gyógy- és fűszernövények termesztőit, ő már utóbbi elnevezéssel szerzett végzettséget. A zirci Békefi Antal művelődési ház Mesterségem Címere rendezvényén az olaszfalui Zöldág Lovasudvarban a ránk hagyományozott füves tudásba engedett bepillantást az érdeklődőknek. Vonnák Andreával együtt a döbröntei Szarvaskör Egyesületet képviselte, amely Pápa környékén kosárközösséget működtet, azaz együtt szerzik be közvetlenül a termelőktől az élelmiszert, köztük a gyógy- és fűszernövényeket.

Az olaszfalui program keretében az érdeklődőkkel a mezei zsálya sötétlila virágával fűszervajat készítettek, az orbáncfű leveleit olajba áztatták. Az előbbi felső légúti bajokra jó, de terheseknek nem javasolt, utóbbi sebgyógyító, horzsolásokra alkalmazható. A rozmaring három levelét pedig minden nap meg kell enni száz éven át, akkor garantált, hogy megérjük az évszázados kort – szokták mondani, enyhe gúnnyal, de az aromás levelű örökzöld bokrot nem lebecsülve. Azáltal is a betegségek okait igyekezhetünk megszüntetni a tüneti kezelés helyett. Karban tarthatjuk, megerősíthetjük szervezetünket akár megelőzésképp. Ráadásul jóízűen, illatárban.

– A gyógynövényekben nem egyfajta vegyület fordult elő mindig egyformán, például attól függően kicsit más-más az összetétel, ha napos vagy árnyékos, száraz vagy nedves helyen termett például a menta. S míg a baktériumok az antibiotikumokhoz idővel alkalmazkodni tudnak, a gyógynövényekhez az említettek miatt sem, így nem vesztik el hatásukat hosszabb alkalmazás során sem. Mindig más-más előnye lehet, ha ugyanazzal a fajtával folytatunk teakúrát. Az sem mindegy, ki kapja azt, fiatal vagy idős, nő vagy férfi, eszerint szintén más-más növény lehet megfelelő ugyanarra a bajra. Még az is számít például a levendulánál, szereti az illatát a nyugalomra vágyó vagy ki nem állhatja, mert utóbbi esetben valószínűleg nála nem fog használni. Ilyenkor ajánlható alternatívaként a citrom- és az orbáncfű stresszoldásra, hangulatjavításra.

Szemölcsre beválik a vérehulló fecskefű megtört szárának sárga nedve frissen, olcsóbb, mint a belőle készült kivonatból egy kis üvegcsényi ezer forintokért megvéve. Sok bakonyi kertben terem, túraútvonalak mellett ugyancsak. De gyógy- és fűszernövényeket ne autóút mentén szedjünk! A legjobb az nekünk, ami a közvetlen környezetünkben terem, a hosszú évszázadok tapasztalatai szerint, akkor is, ha a keleti fűszerek szintén hatásosak lehetnek. Könnyen hozzájuthatunk akár fenyőrügyhöz, ami köhögésre jó, cukorral, mézzel elkészíthető, immunerősítő hatású, ahogy sok tavaszi növény, amiből szörp, lekvár lehet házilag, cukormentesen is. A fűszerként ismert növények pedig legtöbbször emésztési gondokra valók. Akár a francia tárkány, a kakukkfű, amiből ötfélét ismer szakértőnk. A bélflóra állapotát jól tartják, s az is az immunrendszerünk része.

A tyúkhúrt fogyaszthatjuk tonhallal, a mentolos illatú, ánizsos ízű zamatos turbolyát húsokhoz, a reflux ellenszereként és még sorolhatnánk, hisz, ahogy Shakespeare írta, ahogy Lőrinc barát a Rómeó és Júliában mondja: "A természet kegyelmét ontja bőven: / A fűben, a virágban és a kőben. / Ó, nincs a földön oly silány anyag, / Mely így vagy úgy ne szolgálná javad".