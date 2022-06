A különleges italhoz kell tiszta szesz (pálinka vagy vodka), zöld, még puha héjú dió, fahéj, szegfűszeg, gyömbér, csillag­ánizs, narancs- és citromhéj, valamint cukor vagy méz. Tehetünk bele szegfűborsot és vaníliarudat is. Nagyjából egy kilogramm félbevágott zöld dióhoz egy liternyi szeszt adjunk, egy citrom, egy narancs héját és ízlés szerint a fűszereket a cukor kivételével.

A dió leve megfogja a kezünket, aprításkor dolgozzunk gumikesztyűben. Tegyük egy nagyobb, zárható üvegbe és tartsuk szobahőmérsékleten, fénytől védve. Lehetőleg naponta rázzuk fel, majd négy-hat héttel később keverjük hoz- zá a cukrot és kóstoljuk meg, megfelel-e az ízlésünknek.

Ennek megfelelően ízesíthetjük tovább és érleljük két hétig, néha megrázva. Aztán szűrőn keresztül szűrjük át, töltsük jól zárható üvegekbe. A továbbiakban tároljuk száraz, sötét és hűvös helyen. A téli hónapok egyik legjobb ajándéka lehet. Ne ijedjünk meg sötét színétől, ez így természetes.

A visszamaradt zöld dióból készíthetünk szirupban eltett zöld diót. Ehhez tegyük kisebb, sterilizált befőttes- üvegekbe és öntsük le frissen készült cukorsziruppal.

A cukorsziruphoz főzzünk mézsűrűségűre 1/2 kg cukrot 2,5 l vízzel. Az alkoholos, cukros diót száraz gőzben hagyjuk kihűlni, majd, hasonlóan a likőrhöz, felbontásig száraz, sötét, hűvös helyen tároljuk. Érdemes legalább egy kis üveggel eltenni a következő évre is, addigra még kellemesebb lesz az íze.

A Szent Iván napja, azaz június 24-e előtt szedett zöld diónak még nem csontos a héja, kitűnő dióesszencia készíthető belőle, amely tisztítja a májat, a gyomrot és a vért. Megszünteti a gyomorgyengeséget és a bélpangást. Ha szükségét érezzük, egy kávéskanállal vegyünk be az esszenciából.