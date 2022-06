Amint ki lehet mozdulni a tél fogságából, mondjuk túrázni, azonnal téma a kullancs. Ez nem igazán szimpatikus kis élőlény viszonylag nagytermetű (1-6 mm) ízeltlábú, amelye elsősorban madarak és emlősök, kisebb arányban hüllők vérszívói. Hazánkban mintegy kéttucat fajuk honos, amelyek közül humán szempontból legfontosabb a közönséges kullancs. Magyarországon a két legfontosabb emberi betegség a kullancs által terjesztett vírusos agyhártya/agyvelőgyulladás és a Lyme-kór, mindkettőnek a közönséges kullancs a hazai vektora.

- Lehet, hogy meglepő, ami mondani fogok, de ritkán kerülök kapcsolatba kullanccsal - mondta a Napló érdeklődésére Harkai Ferenc. - Elmúltam 50 éves, gyerekkoromban mindig mesélték - az Alföldön laktam - , hogy van kullancs, csak senki sem látta. Misztikus dolog volt. Húú, ne menjünk az erdőbe, mert kullancs van, mondták. Egyszer tényleg találtak valakiben, de sokáig semmi.

Ezt volt röviden Harkai Ferenc és a kullancsok kapcsolat, aztán egy Bükk-hegységben megejtett túra közben szedett össze két vérszívót, akkor 18 éves volt.

- Életemben akkor láttam először, hogy miként néz ki ez az állat, igaz, akkor már bennem volt - emlékezett. - Aztán vagy három esztendeje volt egy nagyobbnak mondható invázió. Mivel az egyesülettel turistaútakat is felújítunk időre és annak kapcsán be kell mennünk a bozótba, bizony, azokban a napokban előfordult, hogy nyolc, esetenként tíz kullancs is utat talált a bőrömbe.

Nem esett kétségbe a a Bakony Természetbarát Egyesület elnöke, hiszen mint elmondta, tisztálkodás közben bizonyosan fel lehet fedezni egy alapos átnézéssel ezeket a kellemetlen állatokat.

- Nem kell semmi különlegesre gondolni, kiveszem és kész. Persze vannak speciális csipeszek is - fogalmazott Harkai Ferenc. - Ha a feje benne marad, az se gond, hiszen kilökődik. Természetesen hallani a Lyme-korról, ami nem kellemes, de eddig - mondjuk úgy - megúsztam. Igaz, az egyesületben volt néhány klubtársnál kórtűnet, de kezelték és szerencsére elmúlt náluk.

Hangsúlyozta, sokszor nem is az erdőben éri kullancs csípés az embereket, hanem űrű aljnövényzetű területeken, netán mezőkön, ahol állatok, leginkább birkák járnak. Szerinte gombakeresés közben nagyobb veszélyben lehetünk - már, ha tényleg veszélynek tekintjük a kullancsokat.

- Nem újkeletű a javaslatom, csak hajlamos az ember könnyelműen viselkedni - fogalmazott a rutinos természetjáró. - Hosszú nadrág az alap az erdőben, a csalán és a gaz miatt is, amihez jó, ha zárt cipőt veszünk. Nem árt, ha beszerzünk egy speciális szprét is, ami rövidebb, hosszabb intervallumokra, de elriasztja ezt a parazitát. Ami fontos, legyünk alaposak, lehetünk óvatosak, de nyugodtan járjuk az erdőt.