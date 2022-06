A program közös bemelegítéssel kezdődött meg a csarnokban.

– A célunk az volt, hogy a tanév végén különböző sportolási lehetőségeket bemutatva, ügyességi feladatokban való részvételre sarkallva a diákokat, színesítsük a délelőttjüket. Rengeteg lehetőség van helyben is arra, hogy sportoljanak a nyári szünet alatt. A közösségépítés is fontos eleme a rendezvénynek, hiszen az osztályoknak, csoportoknak együtt kellett mozogni és teljesíteni a feladatokat. A kisebbek a sportcsarnokban kezdtek, az általános iskola harmadik évfolyamától egészen a nyolcadikosokig pedig a Thury-várban kialakított négy állomáson kaptak szé­leskörű tájékoztatást többek között a katasztrófavédelem és a védőnői szolgálat munkatársaitól. A fiatalok továbbá kipróbálhatták az úgynevezett „részegszemüveget”, amellyel a rendőrség munkatársai az alkoholfogyasztás veszélyeire hívták fel a figyelmet, míg a várpalotai mentőállomáson hasznos információkat kaptak az újraélesztés lépéseiről is – összegzett kérdésünkre a szervező egyesület nevében Németh-Kovács Anita.

A mozgásra, sportra nevelés mellett a szervezők kiemelt szerepet fordítottak a preven­cióra is. A hetedik és nyolcadik osztályos, valamint a középiskolás diákok az Alkohol-Drogsegély Ambulancia témába vágó előadásán is részt vettek, de természetesen a felnőttekre is gondolt a Fitten Várpalotáért Szabadidő- és Sportegyesület.

– A délelőtti órákban a diá­kokat igyekeztünk megszólítani, de nem feledkeztünk meg a város felnőtt lakosságáról sem, hiszen a Thury-várban szűrővizsgálatokkal várta őket a Szent Donát Kórház, továbbá a védőnői szolgálat is tanácsadással és különböző eszközökkel mutatta be a dohányzás ártalmas hatásait. Délután pedig a kábítószerektől, a droghasználatról hallgathattak meg előadást az érdeklődő felnőttek – tudtuk meg a rendezvény egyik fő szervezőjétől.

Németh-Kovács Anita hozzátette, közel 20 partnerszervezet segítette az egyesületet a jó hangulatú rendezvény lebonyolításában.