Mint írják, a négyéves Noel buszsofőr szeretne lenni, ha felnő - ezt az álmát most születésnapján váltotta valóra a V-Busz. Az hagyján, hogy a buszok kijelzőjén is a kisfiút köszöntötték, de még a volán mögé is beülhetett.

Forrás: Facebook/V-Busz