Balogh Ákos helikopteres hagyományőrző, az este fő szervezője az esemény másnapján még fáradtan, de nagy örömmel állt rendelkezésünkre. – A rendezvény, úgy érzem, rendkívül jól sikerült, sok érdeklődőnk volt idén is, több mint félezren voltak kíváncsiak a Mi-24-esre a Múzeumok éjszakája keretén belül – mesélte.

Az est folyamán be lehetett ülni a legendás harci helikopterbe, meg lehetett nézni a kiszolgálóeszközöket, a géphez tartozó hatástalanított fegyvereket, ugyanakkor más mellett fel lehetett próbálni pilótasisakot és fejvédőt. Amikor pedig besötétedett, a szervezők bekapcsolták a helikopter külső és belső világítását, valamint különböző repülőtéri fénytechnikai eszközöket is, köztük egy óriási APM-90 típusú fényszórót, mely az egyetlen működőképes ilyen múzeumi eszköz az országban.

– Rendkívüli érdeklődést hozott az est szakkommentátora, Gaál Csaba. A Csóka becenévre hallgató nyugállományú repülő őrnagy, Mi-24-es helikoptervezető szakmai ismertetője a típusról és pilótatörténetei egész este magával ragadták az érdeklődőket. Jelenléte hihetetlenül feldobta a rendezvényt – újságolta Balogh Ákos, aki kérdésünkre elárulta: volt némi félelme, hogy a koronavírusos évek okozta kényszerpihenő után nem lesz sok érdeklődőjük, ám aggodalma feleslegesnek bizonyult, hiszen nem volt üresjáratuk.