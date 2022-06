Sokunkkal előfordul, hogy úgy érezzük, annyira fáradtak vagyunk, hogy nem bírjuk a tempót, örülünk, ha végzünk a munkával és a háztartással, de másra már nincs energiánk, karikás a szemünk, nyúzott az arcunk. Ilyenkor igyekszünk magyarázatot találni, miért érezzük magunkat kimerültnek, tavasszal pedig szinte mindenki csak legyint, hogy ez csak a szokásos tavaszi fáradtság. Pedig fáradtság és fáradtság között is van különbség! Szakértőnket, Szász Mátét, a Synlab Hungary Kft. biológusát kérdeztük a fáradtságérzet okairól és típusairól.

A fáradtság, levertség érzésének több és eltérő oka lehet. Perifériás fáradtság például hirtelen izomterhelés miatt alakul ki, a kumulatív fáradtság akkor lép fel, ha napokig nem tudtunk eleget aludni. A rövid ideig tartó extrém alváshiány tranziens fáradtságot okoz – ám mindezeknél veszélyesebb a krónikus fáradtság. Ez a típus jellemzően három hónapnál hosszabb ideig tart, befolyásolja a munkaképességet, és alvással nem pihenhető ki – mondja Szász Máté biológus. Ennek hátterében hormonális, gyulladásos vagy fertőzéses okok is lehetnek.

Gyulladás a szervezetben

Elképzelhető, hogy a fáradtságon kívül más tünetet nem is tapasztalunk, pedig egy megbúvó gyulladásos góc sokkal gyakoribb, mint gondolnánk. Mivel ilyenkor akár százszorosára is nőhet a szervezet CPR (azaz C-reaktív protein)-szintje, egy vizsgálattal viszonylag hamar kiderülhet, hogy valami nem stimmel, például egy krónikus bélgyulladás vagy ízületi gyulladás is kiszűrhető.

Vashiány

Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO adatai szerint a világ lakosságának 16 százaléka szenved súlyos vashiánytól. A jelenség a 0–5 éves korosztályt, a serdülő lányokat, a várandósokat és a menopauza idején az erős vérzéstől szenvedő nőket érinti leggyakrabban – és szintén okozhat fáradtságot. A réz éppúgy szükséges a vérképzéshez, mint a vas, a szervezet rézellátottságát azonban sajnos rutinszerűen nem vizsgálják, pedig érdemes figyelni erre az értékre is.

Inzulinrezisztencia

Mind az emelkedett, mind a kórosan csökkent vércukorszint egyik első jellemző tünete a hirtelen beálló fáradtság, koncentrációs zavar, szédülés és fejfájás. Az inzulinrezisztencia a világ lakosságának 15–45 százalékát érintheti, így ez az egyik leg­gyakoribb anyagcserezavar. Ilyen esetekben a szénhidrátfogyasztás után a normálisnál intenzívebb és elhúzódóbb az inzulinszint-emelkedés, ami gátolja a zsírbontó és zsírégető folyamatokat. Ennek (is) köszönhető az étkezést követő „kajakóma”, azaz az erős, letargikus fáradtság. Figyeljünk testünk jelzéseire, és próbáljuk meg felmérni, összeköthető-e a tünet bizonyos élelmiszerek elfogyasztásával.

A hormonháztartás zavarai

Az endokrinrendszer bonyolult és érzékeny rendszer, amelyet számos tényező zavarhat meg. Az Addison-­kór esetén például felborul a szervezet nátrium-, víz- és ká­liumháztartása, mivel hiányzik a szervezetből a só- és vízház­tartásban szerepet játszó aldoszteron nevű hormon, amelyet a mellékvese termel. Ennek hiánya befolyásolja a vérnyomás szabályozását is, ami túl alacsony lehet, így gyengeséget, fáradtságot, szédülést okozhat.

Levertség, nyúzottság tehát sokféle ok miatt kialakulhat, de ahogyan Szász Máté is javasolja, a tünetekkel foglalkozni kell, különösen akkor, ha hosszabb ideje tapasztalt tünetekről beszélünk. Érdemes orvosi segítséget kérni, illetve szűrővizsgálatokat is igénybe venni, amelyek segíthetnek a diagnózis felállításában.

Mit ajánl a szakértő?

Egy vérvételből is sok adat kinyerhető: ma már elérhetők olyan vizsgálatok is, amelyek segítségével a szervezet vitaminellátottsága kerül mikroszkóp alá, így kiderül, hogy szükség van-e vitaminkiegészítésre, illetve az aktuálisan szedett vitaminkészítmény megfelel-e szervezetünk igényeinek, de a nem megfelelő inzulinválaszról is visszajelzést kaphatunk. Léteznek vizsgálatok, amelyek a pajzsmirigy működésére térnek ki, így fény derülhet a pajzsmirigy rendszertelen működésére és az általa termelt hormonok szintjének növekedésére vagy épp csökkenésére, és a korábban említett nyomelemek is értékelhetők vérvételből, amely után a réz-, cink-, szelén- és jód­ellátottságról kaphat az egyén képet. Mindenképpen érdemes szakértővel konzultálni annak érdekében, hogy a szervezetünknek megfelelő vitaminokat adhassunk, és olyan életmódot alakítsunk ki, hogy újra energikus és aktív életet élhessünk.