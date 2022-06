A XVII. alkalommal megrendezett esemény mindkét napján megtelt az Agóra. Megnyitóbeszédében Schwartz Béla polgármester azt kérte az együtt ünneplőktől, hogy feledjék a hétköznapok gondjait, és szórakozzanak kulturáltan. Köszöntötte a pünkösdi királyokat, királynőket, és beszélt arról, hogy a járványt követően mostantól újra több program közül választhatnak a helyi lakosok. Koncertek, sportesemények várnak mindenkire, miközben a város vezetése a fejlesztésekről sem feledkezik meg. Útépítéseket és felújításokat terveznek a közeljövőben.

A fesztivál programjait a Viva Fitness Sportaerobik Egyesület látványos bemutatója nyitotta, majd Hidasi Réka érkezett a legnépszerűbb magyar retró slágerekből kötött csokorral. Nagy sikert arattak idén is a Ramasz László vezette Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes tagjai látványos műsorukkal. Operett- és musicalgála kereste a vendégek kedvét, Kállay Bori és Mahó Andrea lépett fel, Jenei Gábor, Simon Boglárka, Egyházy Géza, Bozsó József színesítette az estet. A műsorvezető a népszerű Straub Dezső volt, aki sokat hozzátett a hangulathoz, és közreműködtek a Dunakeszi szimfonikusok Farkas Pál vezényletével.

A Magyar Zenés Színház tánckara ugyancsak emlékezetes perceket szerzett, a Padragi bányászférfikórus pedig meglepetésvendégként érkezett flashmobbal és bordalokkal. Másnap az Ajka városi bányász-fúvószenekar térzenéje köszöntötte az eseményre érkezőket a parkban, majd a Hangadók zenekar adott koncertet, emlékezve egyben az alapítvány közelmúltban elhunyt csoportvezetőjére, Benyó Ákosra.

Megáll az idő címmel Záray Márta és Vámosi János dalai csendültek fel Horváth Andor és Dominek Anna színművész előadásában. A fesztiválzárón Horváth József alpolgármester bejelentette, hogy a következő évben már a városligeti nagyréten rendezik a fesztivált. Az alpolgármester szólt a nap eseményeiről, de visszaemlékezett az elmúlt évek programjaira is. A fesztivált Tankcsapda-koncert zárta.

Az esemény két napján a vendéglátásról a somlói borászok gondoskodtak, az Építők étterem dolgozói fáradhatatlanul sütötték a tócsit, de volt lángos is.

A gyerekeket kézműves foglalkozások, szórakoztató, játékos, interaktív eszközök, programok, memóriajátékok várták. Lézerharcot vívhattak, célba lőttek és dartsoztak, társasjátékot játszottak, kipróbálták a gigafocit. A legkisebbek ugrálóhengerekkel és pónikkal játszottak, miközben kisvonat körözött a városban a gyerekekkel.