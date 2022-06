Példát szülei szolgáltatnak a kis vállalkozónak. Édesanyja, Lippai Kitti apukájukkal, Nagy Tamással karöltve ugyanilyen hangyaszorgalommal navigálja az ötfős család életét. A tengerparti nyaralás sem jön össze hipp-hopp, hosszú hónapokon keresztül megy a spórolás, amihez a gyerekek is hozzájárulnak a saját zsebükből.

Bendegúznak van egy nagy szerelme: a Lego, ami viszont költséges hobbi. Minden újságot, katalógust beszerez. Betéve tudja a figurákat, a lapszámokat. Nemcsak játszik, de maga is tervez, épít.

Az alapdolgokra a szülők előteremtik a pénzt, de a Lego újság nem tartozik közéjük. Nagy álom a több tízezer forintos, sárga színű űrhajó. Fel volt adva a lecke, vajon mibe fogjon. Mert nem kérdés, az álmok azért vannak, hogy megvalósítsuk őket.

Bendi ötletelt, apa lebeszélt, Bendi tovább ötletelt, és megszületett az autótakarítási minivállalkozás terve. A szülők csak úgy támogatták ötletét, ha képes az egész marketinget kivitelezni egyedül. Megszületett a plakát, és Bendegúz körbekerekezte az egész falut, jutott buszmegállóba, villany­oszlopra.

Interneten nem szerette volna megosztani tevékenységét, de mégis kikerült. Nem kerülte el mások figyelmét az aranyosan, ámde nagy műgonddal kivitelezett hirdetés megjelenése, hamarosan megjelent a helyi infóoldalon az önzetlen támogatás révén.

Bendegúz házhoz is megy, hozzájuk is lehet vinni az autót. Amíg elkészül a takarítással, a kuncsaftok kiülhetnek a kertben egy házi, mentás limonádéra, amelyet a lányok készítenek, akad, aki közben kutyát sétáltat.

A gyerekeknek saját zöldségeskertjük van, amiből szívesen adnak egy kis adomány fejében, mivel mindenki gyűjt valamire. Előző évben Bende­gúz is gondozott saját konyhakertet. A benne termelt zöldségeket egységcsomagba készítették, amit édesanyja a helyi adok-veszek csoportban hirdetett. Bendegúz a faluban biciklivel szállította ki a megrendelőknek.

Bendi rajzol, íjászkodik, kertészkedik, köt és horgol az autótakarítás mellett, de a Lego a valódi szenvedélye. Saját tervezésű városa is van már, nagyon büszke rá. Szeretné a megfelelő helyre beküldeni és megmutatni, és amennyiben sokak tetszését elnyeri az összeállítás, akkor reményei szerint bekerülhet a gyártói kollekcióba.

A tízéves vállalkozó a legnagyobb komolysággal lát neki az autó belseje rendbetételének. Külön szisztémája van, mindig a csomagtartóval kezd. Kikerülnek a szőnyegek, az alapos porszívózás után letörölget minden műanyag elemet az erre alkalmas tisztítószerrel és – ahogyan ő fogalmaz – egy pihe-puha ronggyal. A szőnyegeket módszeres porolás után teszi a helyükre. Semmi sem kerüli el figyelmét. Egy folt, rojt, lyuk sem. Azonnal jelzi a tulajdonosnak. Nem illetődik meg a „koszosabb” kihívásoktól sem.

Munkamorálja és motiváltsága példaértékű.