Még ma is izgalomba hozza az autócsodák kedvelőit az is, hogy 1967-ben megjelentek a plexiborítás mögé "dugott" dupla fényszórók, amelyek a belső pár a kerekekkel együtt fordult. Hihetetlen, igaz?

A régi DS-k mellett érkeztek vasárnap a Malomkert parkolójába újak is, de jött BX, Xantia, Kacsa, és több C modell is.