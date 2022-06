Talán nem is gondolnád, hogy a Pünkösdnek is vannak hagyományos ételei. Pünkösdkor még a legszegényebbek is húst ettek. Bárányt, birkát vágtak, de gyakran került rántott hús, csirke és sült liba is az asztalra és nem hiányozhatott az édes, gyúrt tésztás sütemény sem – írja a mindmegette.hu. Aki a hagyományos menüt keresi, mindenképpen nézzen körül a mindmegette.hu ünnepi összeállításában.

Aki viszont már túl van a nehezén, az nézze meg velünk, hogyan tud mindössze 30 perc alatt három különböző előételt is a tányérokra varázsolni.

Gyümölcsoszlopok

Mivel pünkösdkor már az időjárás is a nyárias arcát mutatja nekünk, így a hűs gyümölcsoszlopok mindenki tetszését el fogják nyerni. Bármilyen összepasszoló gyümölcs megteszi, de alapként olyat hasznájunk, ami elbírja a többi súlyát.

Hamis sajttekercs

Meleg is van, a vendégek is a nyakunkon… nem szívesen kapcsoljuk be a sütőt, hogy sajttekercset készítsünk, de talán ezzel mindannyian így vagyunk. Nem is kell! Videónkban láthatjátok, hogy elég hozzá némi előrecsomagolt szendvicssajt, pár szelet gépsonka, a közepébe pedig mi bébispenótot tettünk, de bármilyen vékonyra szeletelt zöldség megteszi, hogy elvegyünk a sajt nehézségét. A rétegek közé ömlesztett sajt, fűszerek, két kanál tejföl, két kanál majonéz és chia mag keverékét kentük az ízfokozás kedvéért, a tekercs közepére pedig vegyes salátamagokat szórtunk az egészség jegyében.

Kolbászos-sajtos pirítós

Amíg a hamis sajttekercs a hűtőben pihen (kb 15-20 percig), addig elkészíthetjük a kolbászos sajtos pirítóst, amihez trappista sajt, lángolt kolbász, egy vekni, illetve a maradék ömlesztett sajtos keverékünk kell. A veknit egyenlő darabokra vágjuk, kivájjuk a belsejüket, megpirítjuk mindkét oldalát, megtömködjük sajttal, hagyjuk kicsit megolvadni, majd beleállítjuk a kolbászkákat, megszórjuk a tetejét reszelt sajttal, és kész is. A tálaláshoz megkenjük a tetejét az ömlesztett sajtos keverékkel és teszünk rá némi bébispenótot, nehogy kárba vesszen a maradék.

Ezután már csak tálalni kell az étkeket és fogadni a bókokat. Jó étvágyat!