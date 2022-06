Egy könnyű vacsorához nem kell más, mint ezeket felaprítani, de tehetünk bele hagymát, édesköményt, reszelt sárgarépát, káposztát, retket, vagy céklát, csicsókát is. Nem rontja el a kaliforniai vagy kápia paprika sem.

Dúsíthatjuk sajtkockákkal, apróra vágott sonkával, vagy virslikarikákkal, párolt csirkemelldarabokkal, főtt tojással.

Megszórhatjuk korianderzölddel, bazsalikommal, medvehagymával vagy rukkolával, snidlinggel. Az ínyencek olajbogyót is tehetnek bele, vagy kevés kapribogyót. Aki csípősen szereti, az csilivel szórja meg. Nyakon önthetjük egy olajos öntettel, amelybe olívaolajat, cukrot, almaecetet és fűszereket teszünk. Vagy joghurtos öntetet is készíthetünk hozzá sóval, borssal, fokhagymával.

Aki az almát sárgarépával és céklával szereti, annak közzéteszünk egy ilyen receptet. A céklát lereszeljük, lecsöpögtetjük és felfogjuk a levét. Egy nagyobb tálba tesszük a megtisztított és hasábokra vágott répát és almát, hozzáadjuk a feldarabolt céklát, belenyomjuk a fokhagymát, és összeforgatjuk. Egy kevés céklalevet összekeverünk egy kis citromlével, majd sóval és cukorral ízesítjük, és a salátára locsoljuk. A hűtőbe tesszük 1-2 órára, hogy összeérjenek az ízek.