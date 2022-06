Nagy sikert aratott Lang Rudolf interaktív gyermekműsora, amelyet az Eötvös Károly Megyei könyvtár támogatásával rendeztek meg a Művelődési és Sportházban. Az előadó által díszletként felállított „Igazság kútjából” három ismert mese került elő, amelynek aktív szereplőivé váltak a gyerekek és az őket kísérő felnőttek. A sportpályán a helyi Napsugár Óvoda verses műsora után a vendégek Tompos Krisztina közreműködésével táncház részesei lehettek, majd az önkormányzat által állított májusfát is kitáncolták. Természetesen gyermeknap alkalmából légvár is várta a gyerekeket, akik akartak, lovagolhattak, csillámtetoválást szerezhettek, de "tartozék" volt finom palacsinta és a szörp is a legkisebbek örömére.