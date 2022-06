Magyarország első kültéri Jógapontja európai uniós forrásból épült meg. Partha Satpathy, India magyarországi nagykövete az eseményen arról beszélt, a jóga segítségével a gyakorlatot végző megteremtheti a test és az elme egyensúlyát. Hozzátette, a jóga nyugalmat, békét és harmóniát közvetít, egyúttal örömét fejezte ki, hogy világszerte egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Brányi Mária alpolgármester (Fidesz–KDNP) kiemelte, a létesítmény hozzájárul a veszprémiek testi-lelki jóllétéhez, egészségi állapotának javításához.

Emlékeztetett, a jóga több ezer éves múltra tekint vissza, és ma már Indián kívül is egyre többen űzik. Megjegyezte, a jóga a rekreáció jegyében végzett lelki és szellemi gyakorlatot jelent, ugyanakkor nemcsak egyéni, hanem társadalmi ügy, mert a közösségre is hat. Az alpolgármester arról is beszélt, a Barátság parki helyszín alkalmas az elmélyülésre és lelki kiteljesedésre, a jóga megfelelő gyakorlására.