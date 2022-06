Június 25-én az eddigi visszajelzések szerint háromszáz olyan elszármazott látogat haza a bakonyi településre, aki 1976 előtt végzett a helyi általános iskolában. Minderről Baumgartner Etelka alpolgármester beszélt lapunknak és azt is elmondta, hogy önálló általános iskolája 1980-ig volt a településnek, jelenleg az alsósok, a felsősök is többnyire Bakonyszentkirályra járnak vagy Dudarra. Ezért is nosztalgiával telve emlékeznek a hétvégén a korábban végzettek iskoláskorukra, a rég nem látott ismerősök számára pedig a szervezők több ünnepséget összekötöttek. Ezen a napon áldják meg ugyanis a falu felújított útmenti keresztjét és megkoszorúzzák a Békefi Antal szülőházán elhelyezett emléktáblát.

Békefi Antal a faluban tanított 1950-ig, a neves zeneszerzőt, karnagyot az idősek nagyon szerették, igazi néptanítóként, kántortanítóként közel állt a helyi családokhoz. Irodalmi szinten megírt, érzékletesen megfogalmazott, rendszeresen vezetett naplójából kiderül, hogyan segítette a kitelepítetteket, még utánuk ment akkor is, amikor napokig vagonokban várakoztak. Több tantárgyat tanított Bakonyoszlopon, kórusokat szervezett, Zircen is, mielőtt Szombathelyre került és a grazi egyetem vendégtanára lett. Oszlopon egykor a saját színdarabjait betanította a diákoknak. Néprajzkutatóként bakonyi népdalokat gyűjtött, Baumgartner Etelka nagymamájának a hangját, énekét is felvette, s ezeket a dalokat a helyi kórus napjainkban is előadja.

Békefi még élő családtagjai meghívták a falunapra, ugyanis Bakonyoszlop történetét a testvére, Erzsébet írta meg, és az ő fiai a Tilinkó zenekarban játszanak. Ezúttal fellépnek a programok keretében az együttessel és más szórakozási lehetőségekre szintén számíthatnak a helybeliek, a látogatók, szentmisén ugyancsak részt vehetnek. Csonka András színész, énekes 18 órától ad műsort a Ligeti parkban, ahol este bál lesz, többek közt sramlizenére lehet táncolni.