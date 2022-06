A Bajcsy-Zsilinszky Endre és a Váci Mihály utca kereszteződésénél az egykori kúton ülő béka elkészítését az üvegtárgyak készítésével foglalkozó Bolfert Erzsébet és Illés Sándor ajánlotta fel. Azért a békát választották, mert a városrész elnevezése onnan származik, hogy egykor sok tó volt a környéken. Ahol tó van, az kellemes élőhely a békának.

A szobrot a Csodavár Általános Iskola két tósokberéndi diákja, Veisz Liliána és Brunner Lara leplezte le, akik előtte verset mondtak. A falunapon részt vett Dorner László alpolgármester és Rieder András önkormányzati képviselő.

Az avatás után a 15. évforduló jelképeként 15 postagalambot reptettek. A református templom melletti téren, a fák árnyékában százak szórakoztak, beszélgettek, élvezték azt, hogy a pandémia két éve után ismét lehet közösségi programokat tartani.

A kora délutántól éjfélig tartó programot egy baráti társaság szervezte, amelynek egyik tagja, Rejtőné Csizmadia Márta kérdésünkre elmondta, hogy a csapat nagy része a kezdetektől velük van, valamint örömükre fiatalok is bekapcsolódtak. Ők nem bejegyzett civil szervezet, ezért pályázatokon nem indulhatnak, a költségeket támogatók, helybeliek, vállalkozók ajánlják fel. Számíthatnak a városi önkormányzatra is.

Az idén először hirdették meg a Tósokberénd gyermekszemmel elnevezésű rajzpályázatot a korábbi aszfaltrajzverseny helyett. A beérkezett munkákat a templom mellett állították ki. A rajzok többségén a templomot, a közösségi ház vagy az iskola épületét örökítették meg, de néhány rajzon feltűnt a helyi fagyizó, valamint egy lovakkal teli rét is. A gyerekeket légvár, arcfestés, csillámtetoválás, kisvonatozás várta, valamint meteorités távcsöves bemutatót tartott a Bakonyi Csillagászati Egyesület. Minden program ingyenes volt. Délután kitáncolták a májusfát, majd kulturális műsor és éjfélig utcabál várta a szórakozni vágyókat.