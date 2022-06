Mint írják, jelentősen változik a Győrből Pápa, Ajka, Sümeg, Keszthely, Hévíz, Nagykanizsa, Zalaegerszeg felé induló, valamint a Veszprém és Zalaegerszeg/Nagykanizsa közötti útvonalon Tapolca vagy Balatonfüred, Keszthely, Hévíz érintésével közlekedő valamennyi autóbuszjárat menetrendje. Módosul a Tapolcáról, Sümegről, Zalaszentgrótról, Keszthelyről Budapestre közlekedő autóbuszok indulási időpontja is.

Jelentősen változik a Zala és Veszprém megye között közlekedő járatok menetrendje is, így Zalaegerszegről és térségéből Keszthely mellett már egészen Balatongyörökig biztosított az óránkénti eljutás. A Balaton északi partján fekvő valamennyi település kétóránként lesz elérhető, mint ahogy Balatonederics, Tapolca, Kapolcs és térsége is.

A változások részletesen ITT olvashatók.