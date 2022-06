A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár működteti a játszóházat, amely hétköznap délutánonként a helyi és a városba érkező gyermekeknek, kísérőiknek és az ifjúsági korosztálynak nyújt lehetőséget a szabadidő tartalmas és kulturált eltöltéséhez.

A Balaton Játékpontban különböző érdekes játékokat találnak az érdeklődők, így egyebek mellett a legkisebbek számára vidám és érdekes játszószőnyeg áll rendelkezésre, és ezenkívül számtalan kisautó, építőjáték, lapozókönyv is várja őket, a nagyobb gyerekek pedig különféle társasjátékok közül válogathatnak. A játékos időtöltést és a pihenést az apróságoknak való kis házikó és babzsákfotelek is kellemessé és kényelmessé teszik. Mindemellett számtalan más játékkal, érdekes könyvvel is várják az érdeklődő gyerekeket a helybeliek.

A házban arról is gondoskodtak, hogy úgynevezett külső foglalkozásnak is helyet ad a Balaton Játékpont, így szerveznek náluk gyebek mellett baba-mama klubot, tornát édesanyáknak és úgynevezett zenés, ringató foglalkozást.