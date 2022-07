Mint kifejtette, 2016-ban, baráti összefogással indították útjára a jótékonysági futóversenyt, amely azon túl, hogy a résztvevők számára egy merőben új perspektívából mutatja meg az ország egyik legismertebb hegyét, a Badacsonyt, segítő kezet nyújt a rászorulóknak. - A környék turisztikai vonzerejének növelése mellett a jótékonyság kiemelt szerepet kap, s ennek jegyében a nevezési díjakból a korábbi években számos intézményt, szervezetet támogattunk. Egyebek között a badacsonytomaji általános iskolát és óvodát, a Badacsonytomajért Közalapítványt, a Nagycsaládosok Országos Egyesületét, a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetségét és az Országos Mentőszolgálatot segítettük, de a kedvezményezettek között volt gyermekotthon is. Az idén a Fontanus Közhasznú Alapítványt támogatjuk. Róluk tudni kell, hogy olyan módszertanokat, képzési formákat dolgoznak ki és ültetnek át a gyakorlatba, amelyek elősegítik az önálló gondolkodás és társadalmi felelősségvállalás megerősítését azok számára, akik ezen a téren hátrányban érzik magukat. Különböző módszereket és játékos eljárásokat fejlesztettek ki kicsik és nagyok számára egyaránt. Mivel a nevezési díjak teljes összege a támogatotthoz kerül, szponzori segítségre van szükségünk a rendezvény lebonyolításához, s jelzem, minden segítségnek örülünk. Egyben felhívom a futók, amatőrök és profik figyelmét, hogy az előzetes online nevezésre augusztus 15-ig van lehetőségük, amelyhez linket a Facebook-oldalunkon találnak. Természetesen a verseny napján, a helyszínen is lehet majd nevezni - mondta Laposa Zsófia.

Azt is megtudtuk, hogy az idei "Dűlőre futunk" augusztus 27-én, délelőtt 10 órakor Badacsonyból, a BonVino előtti útszakaszról (Park utca 22.) rajtol el. A résztvevők egy, a Badacsony hegyet megkerülő, 12 kilométeres kört tesznek meg. A 102 méteres szintkülönbségű útvonalat úgy állították össze a szervezők, hogy annak utolsó szakasza kellemes levezetést biztosítson a futóknak. A sporteseményen az egyéniek mellett kettő vagy három főből álló váltók vehetnek részt csapatban. A váltófutás távjai 3+4+5 kilométer, illetve a kétfős váltók esetében 7+5 kilométer arányban teljesítendők. Egyéni futók indulhatnak váltó csapatban is, de a nevezési díjat utóbbira is ki kell fizetni, és számukra mindkét chip viselése kötelező. Az eddigi versenyeken a résztvevők száma 500 és 1000 között alakult, a szervezők az előzetes jelzések alapján idén is hasonló érdeklődésre számítanak.