- Online pénzmozgások, felhőben tárolt adatok hatják át az életünket a home office világában . A technológiai eszközökkel hatékonyabbá, gyorsabbá tehetők a hétköznapi, vagy a vállalati folyamatok, ezek nyomán azonban rengeteg adat keletkezik, és egyre több információ kerül a világhálóra, a bankkártyaadatoktól, lakcímtől kezdve a személyes fotókig szinte minden. Sajnos a nem megfelelően tárolt adatok könnyen kibertámadás célpontjává válhatnak. Mit veszíthetünk? Összefoglalva, mindent. Személyes adatokat, privát fotókat, levelezéseket, sőt, természetesen pénzt is. A vállalatok az anyagi kár mellett súlyos veszteségeket szenvedhetnek el a leálló működési folyamatok, a vásárlói bizalom csökkenése vagy a márkaérték hanyatlása kapcsán. Nem kell messzire visszatekinteni, elég arra gondolni, hogy a tavalyi évben mennyi nagyobb horderejű eset látott napvilágot, szoftvercégeket, közösségi oldalakat, gyáróriásokat, kormányzati portálokat ért súlyos kár a kibertámadások következtében – sorolta Szivós Zoltán.

Mint mondta, az igazán megdöbbentő az, hogy tíz támadásból kilenc az emberi tényezővel, azaz egy óvatlan felhasználóval kezdődik. A rengeteg kárt okozó események 75 százaléka adathalász e-mail megnyitásából ered, amelyből egyébként 3,4 milliárdot küldenek szét az éterben egyetlen napon. Sajnos ezekből több mint 600 millió át is jut a biztonsági szűrőkön, átlagosan a felét pedig meg is nyitja egy felhasználó.

Szivós Zoltán szerint a tájékozódással vagy célzott képzéseken való részvétellel már elsajátítható bizonyos fokú tudás a kibertámadások ellen. Ők ezt a fajta szemléletformálást tűzték ki célul, amikor online képzéseket indítottak egyéni és társas vállalkozások számára. A digitális biztonsággal foglalkozni ma már olyan alapvető, mint a megbízható jogi vagy pénzügyi tudás kérdése. Nem kerülhetjük meg sem akkor, ha csak magánemberként veszünk igénybe bizonyos szolgáltatásokat, sem akkor, ha egy vállalatban dolgozunk. Fontos tudni, hogy a digitális biztonság egy folyamat, nem pedig egy termék. Nem elegendő megvásárolni egy vírusirtó szoftvert, majd karba tett kézzel hátradőlni. Ahhoz, hogy valóban biztonságban tudjuk személyes vagy céges adatainkat egy jól átgondolt rendszerre, eljárások összességére van szükség. Ezeknek csak egy része a megfelelően kiválasztott, erős jelszó, a többfaktoros hitelesítések használata, a biztonsági másolatok, a naprakész szoftverek, vagy épp a biometrikus azonosítások szintén védelmünket szolgálják. Természetesen a helyes internetezési szokások, a felhasználói tudatosság legalább ennyire fontosak ezen a téren.