A kenyérsütést és a kovászos kenyereket ünneplő programot másodszor rendezték meg Veszprémben. Az Óváros térre szombaton két helyi kovászos pékség mellett az ország távoli pontjairól érkezett pékek települtek ki finomságaikkal. A kínálatban többek között félbarna, diós, áfonyás, mákos, sárgarépás kenyerek, valamint olasz lepénykenyér, vagyis focaccia is szerepelt. A kovászos kenyerek mellett édes és sós péksüteményekből is nagy volt a választék: a hagyományos vajas mellett többféle ízesítésű – például pisztáciás és málnás – croissant-t, kakaós és diós csigát, babkát és galette-et is lehetett vásárolni, a sós péksüteményeket például a sajtos rúd, a perec és a pogácsa képviselték.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

Porga Gyula polgármester megnyitójában arról beszélt, az EKF 2023 egyik célkitűzése a közösségépítés volt, amelyhez az olyan rendezvények is hozzájárulnak, mint a Kenyérlelke fesztivál. A polgármester reményét fejezte ki, hogy a következő években is találkozhatnak a veszprémiek a programmal az Óváros téren.

Vajda József pék, a fesztivál alapító-ötletgazdája elmondta, a rendezvény segít abban, hogy az emberek megértsék a kenyér jelentőségét. Úgy vélte, a jelenlegi világpolitikai helyzetben talán a korábbiaknál is fontosabb, hogy az emberek megtanulják, hogyan kell kenyeret készíteni, mert előfordulhat, hogy erre az őseinktől kapott tudásra a mindennapokban újra szükség lesz.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

Till Attila, a rendezvény műsorvezetője arról beszélt a köszöntőjében, hogy a kovászos kenyérhez sóra, vízre, lisztre és kovászra, valamint nagyfokú odafigyelésre van szükség.

A nap folyamán három workshopot tartanak pékek, délután pedig kihirdetik az otthon kenyeret készítőknek kiírt verseny eredményét. A kovászos kenyereket többféle szempont szerint pékekből álló zsűri értékeli.