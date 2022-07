Az e-rollerezők több mint kétharmada rövidebb távon közlekedik a népszerű eszközzel. A megkérdezettek közel fele bárhol, akár a járdán is halad vele, pedig csak kis részük, a megkérdezettek tíz százaléka tartja ezt szabályosnak – tudtuk meg Bálint Pétertől.

A MediaMarkt kategória- menedzsere hozzátette, a jármű népszerűsége folyamatosan növekszik, egy év alatt több mint ötszörösére nőtt a kereslet iránta a műszaki áruházlánc adatai szerint. A kutatás alapján a válaszadók húsz százaléka főként élményszerzés céljával vagy kíváncsiságból e-rollerezik, hat százalékuk pedig autó helyett használja.

Az e-roller főként a főváros és a megyeszékhelyek lakóinak körében népszerű. Ez azért sem meglepő, mivel Budapesten és a nagyobb városokban könnyebben elérhető az eszköz, akár bérléssel is. Érdekes, hogy az „élményrollerezők” aránya a községben élők körében a legmagasabb. Ők vélhetően egy-egy fővárosi látogatás alkalmával bérlik ki az eszközt. – Az elektromos rollerek térhódításával egy új alternatív közlekedési eszköz ékelődött be a lakosok életébe, és tény, hogy a jármű népszerűségének növekedésében a pandémiának is nagy szerepe volt. Az e-rollerek iránti kereslet a vírus lecsengésével sem torpant meg: az elmúlt öt hónapban a forgalom ötszörösét realizáltuk az előző év ugyanezen időszakához viszonyítva – hangsúlyozta Bálint Péter. A szakember azt is hozzátette, hogy az elektromos rollerekkel a belső égésű motoros gépjárművekhez képest környezetkímélőbb módon, ráadásul gyorsan lehet közlekedni, parkolási problémák nélkül.

Az e-rollerek vásárlásakor több szempontot is érdemes figyelembe venni, például hogy a vevő mekkora távra és milyen gyakran akarja használni. Ha csak alkalmanként utazna vele, akkor elég a 10–15 kilométer hatótávolságú roller, ha rendszeresen, nagyobb távra, akkor érdemes nagyobb hatótávú járművet választani.

– Léteznek gyerek- és felnőttrollerek, előbbiek ára 55 és 100 ezer forint között mozog, utóbbi pedig 115–320 ezer forint között. Mindkét korcsoportra illeszkedő kategóriában megkülönböztetünk belépő szintű és magasabb kategóriájúakat. Előbbiek könnyebbek, de kisebb teljesítménnyel és hatótávval rendelkeznek, mint a magasabb kategóriájú eszközök – összegezte Bálint Péter.

A legnépszerűbbek a közép- és felsőközép-kategóriájú, felnőtteknek szánt modellek, amelyek 25–30 kilométer hatótávúak, valamint egyre keresettebbek a 40–45 kilométer hatótávú, felső kategóriás rollerek is, ezek már több funkcióval, jobb fékrendszerrel, beépített világítórendszerrel és akár sebességtartó automatikával is rendelkeznek. Várhatóan a közeljövőben módosítják a KRESZ erre vonatkozó szabályait, de jelenleg az e-rollerekre a segédmotor-kerékpárokra vonatkozó szabályok érvényesek, vagyis sem a járdán, sem a biciklisávban nem szabadna velük közlekedni.