– Szerintem annál jobb érzés nincs, mikor a családunknak olyat adhatunk, ami a kezünk és a szívünk munkája. Teljesen mindegy, hogy mit sütök vagy miből áll az az adott pékáru, számomra ez a legfontosabb – mondta el Tuba-Marton Szilvia, aki a második gyermeke születése utáni életmódváltás kapcsán ismerkedett meg a kovászolással, a kovásszal sütéssel.

Előadásában megjegyezte, azelőtt semmilyen pékárut nem fogyasztott, sőt, igyekezett a szénhidrátokat is mellőzni az életéből. – Nagyon sokat olvastam a témában. Vásároltam egy kis házi malmot, kaptam kovászt, amit nevelgettem. Elvégeztem egy tanfolyamot is Abdai-Csete Annánál, aztán elkapott az egésznek a hangulata. Újabb workshopok, képzések, aztán végül pék és molnár lettem – mesélte.

Szilvia szerint a kovászos pékáruk megváltoztatták családja mindennapjait, az étkezési szokásokat. Általában hetente kétszer süt. Ők őrlik mindenhez a lisztet egy köves malommal, így adalékmentes termékeket tudnak előállítani. Ráadásul, tette hozzá, a kovásszal nemcsak kenyeret, hanem különböző finompékárukat, süteményeket is lehet készíteni. Szilvia már tortát is készített kovásszal, illetve fermentált krémmel.

A várban tartott estre is többféle finomsággal készült. Lehetett kóstolni cheddar sajttal és újhagymával, illetve snidlinggel készült készült pékárukat, de olyanokat is, amelyek kakaóval, sós mogyoróval és keserű csokoládéval voltak ízesítve. Beszélt a kovásszal készült fermentált üdítőkről is.