A zirci termelői piacot július 2-án, szombaton is megtartják a Penny áruház parkolója mögötti fedett vásártéren. Ezúttal az árusok között a termelők mellett lesznek kézművesek is. A kínálatban találhatnak az érdeklődők többek között tojást, mézet, virágokat, zöldségeket, gyümölcsöket, szörpöket, kürtöskalácsot, füstölt kolbászt, felvágottat, szalonnát is. Emellett szövött szőnyegeket, levendulát és ékszereket. A szervezők továbbra is várják a kistermelők és a kézművesek jelentkezését, azokét is, akik szívesen árusítanának a piacon, de annyi termékük nincs, hogy minden héten jelen tudjanak lenni.