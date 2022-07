Az alkotó ezúttal is a Hősök együttesből ismert Ozsváth Gergely, azaz Mentha volt, aki unokatestvérével, Ozsváth Tamással készítette a muralt. Az állatokat – például baglyot, zsiráfot, gyűrűsfarkú makit és orrszarvút is – ábrázoló falfestmény a Stadion utca 1. társasház déli oldalát díszíti. Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) örömét fejezte ki, hogy a Jutasi lakótelep után a város egy másik részében is falfestmény készült, amelyre büszke lehet Veszprém közössége. Kiemelte, az elkészült muralok pozitív fogadtatásra találtak a városban. Megjegyezte, a falfestmények csapatmunka eredményeként jöhettek létre. Takáts Emese, a Lélektér Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, az elkészült három mural a Veszprémhez talán leggyakrabban társított jelképeket ábrázolja: az első a kézilabdát jeleníti meg, a második Szent István és Gizella ábrázolásával a város történelmi örökségét szemlélteti, míg a legújabb falfestmény az évente több mint négyszázezer látogatót vonzó állatkertre utal. Úgy vélte, az alkotások találkoznak a veszprémiek többségének ízlésével. Takáts Emese annyit elárult, készül egy negyedik mural is a megyeszékhelyen, ennek helyszínéről és mintájáról az alapítvány közösségi oldalán adnak tájékoztatást pénteken.

Fotó: Penovác Károly/Napló

Ozsváth Gergely büszke arra, hogy az első veszprémi muralok a nevéhez kötődnek, egyúttal reményét fejezte ki, hogy évek-évtizedek múlva mások is folytatják a falfestéseket Veszprémben. Elhangzott, Ozsváth Gergely és Tamás július elsején kezdték el a munkát alapozással és a minták felskiccelésével, majd szombattól a rekkenő hőségben is napi nyolc-tíz órát dolgoztak a festésen, amely csütörtök délutánra készült el. Az alkotáshoz 60-70 liter diszperzit alapú festéket és mintegy 200 flakon festéket használtak fel.

A néhány hete a Munkácsy utcában elkészült muralhoz hasonlóan a Stadion utcai falfestés is az alapítványnak a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázatán elnyert forrásából készült el.