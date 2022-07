Nagy sürgés-forgás jellemezte a hotel konyháját július 6-án, szerdán, ahol Tóth József séf vezetésével bemutatták az újságíróknak, hogy idén mit kínálnak az ország egyik legpatinásabb társasági eseményén. Kitűnő ételekkel és desszertekkel, művészi alkotásnak is nevezhető kínálattal készülnek, melyeket idén is a híres Apponyi-mintás herendi porcelánon szolgálják fel a vendégeknek. Így előételnek kínálnak fogasfilét zöldalmás cékla tartárral, tintahal korallal, kandírozott citrommal, levesnek pedig sárgadinnye gazpacho lesz, illetve marinált uborka, prosciutto sonka. Főételnek őz medaliont szervíroznak kakukkfüves fekete szederrel, fűszeres balátával, shimeji gombával és lesz gyöngyös melle kacsamájjal, tárkonyos körtével, kelvirágtextúrákkal. Desszertnek meggyes túródesszert kerül a tányérokra „kiserdei mohával”. Az éjféli büféasztalokon kézműves sajtokat és hideg vegyes ízelítőket kínálnak különböző hungarikum ínyencségekből, és lehet válogatni gyömölcsoázisból is.

Az alapanyagokat a báli hét elején szállítják a hotel konyhájába, ahol az est előtti napokon bepácolják a húsokat, majd megkezdik a főzést. Az ötszáz adag ételt 25-30 tagú stáb szolgálja fel az Anna-bálon. Tóth József séf, akinek ötletére és vezetésével idén 10. alkalommal készítik el a báli menüsort, kérdésünkre azt mondta, óriási kihívást jelent számára ennyi embernek megfelelni.