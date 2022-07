A családbarát szemlélet nem csak szervezeti szinten, de szolgáltatásaik kialakításában és minőségi továbbfejlesztésében is kulcsfontosságú a Follyban.

- Számunkra kiemelten fontosak a családok – mind kollégáink családjai, mind pedig a hozzánk látogató családok. Ennek szellemében működésünk és a munkavállalók foglalkoztatása során alapvető jelentőségű a családbarát jelleg biztosítása, ezzel összhangban állítottuk össze a Családbarát Intézkedési Tervet és gondoltuk át az infrastruktúra fejlesztését – mondta el minapi tájékoztatójában Folly Réka, a Folly Arborétum és Borászat negyedik generációs ügyvezető tulajdonosa.

Amint azt megtudtuk, a Follyban már a kert kialakításakor ügyeltek arra, hogy kisgyermekes családok számára is problémamentes, valódi élményt jelentő látogatást biztosítsanak, ennek érdekében folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat. Az arborétumban tágas, szabadtéri játszóparkot alakítottak ki hintával, óriás mókuskerékkel és csúszdával a kicsik számára, de az étteremben találni családi társasjátékokat is. A bejárat előtt családi parkolóhelyeket biztosítanak a gyermekekkel érkezők számára, kérhető babahordozó, mellékhelyiségeikben pelenkázó is található – igény esetén még pelenkát is biztosítanak. A kert alsó és középső részét úgy alakították ki, hogy babakocsival is bejárható legyen, és arra is figyeltek, hogy az étterem, a kávézó és a teraszok is jól megközelíthetőek legyenek. Az étlap összeállításánál a kínálatot minden korosztályra kiterjesztették: külön gondoltak a legkisebbekre is, emellett a pultnál a készlet erejéig bébiétel, gyermek étkészlet és előke is igényelhető.