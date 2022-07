– Az 1735-ös szám azért szerepel a sörház nevében, mert ebből az évből származik az írásos emlék, ekkor említi az apátsági Historia Domus, hogy először főztek a ciszterciek sört Zircen, s miután a szerzetesek megkóstolták, az "jónak találtatott". Akkoriban az arborétum tava mellett történt a főzés, ezért is hívják azt sörös tónak. Ez a helyszín volt praktikus, ugyanis az eljáráshoz sok víz kellett. Az újraélesztett hagyomány keretében eddig főként palackozva kerültek forgalomba söreink, de igény volt arra, hogy az apátságba látogatók kulturált körülmények között frissen csapolva is fogyaszthassák. Ezért nyílt meg a napokban a sörház, az apátság épületegyüttesében, a monostor kapujától nem messze, a Rákóczi téren – mondta el a Zirci Apátsági Manufaktúra vezetője, Prikkel Ákos és a szépen berendezett helyiségek különlegességeiről beszélt. Megmutatta, hogyan csapolják egyliteres műanyagpalackokba a sört azoknak, akik haza szeretnék vinni. Széndioxiddal előfeszítik a palackot, biztosítva a tökéletes töltést, garantálva a minőséget. Így otthon ugyanolyan színvonalon fogyasztható, mint a csapolás helyszínén, felbontás után hűtőben tárolva akár egy héten át. Aki ajándékba szeretne vinni, az továbbra is a látogatóközpontban vásárolhat palackos kiszerelést, akár díszdobozos változatban.

A hatfejes csapoló berendezésből a sörházban jelenleg poharakba, korsókba tölthetik, és akár az apátság udvarán lévő teraszon elfogyasztható a Promus, a manufaktúra alapsöre, a helles jellegű világos, komlóból, malátából készülő szűrt ital. Továbbá a Dubbel, amely erősebb, magasabb alkoholtartalmú, félbarna, belga apátsági jellegű sör, a Búza, a szintén belga jellegű sör, amibe koriander kerül és Zircen narancshéjjal is fűszerezik, és a levendulás búzasör, amit levendulavirágon áramoltatnak keresztül, arra ügyelve, hogy ne legyen túl intenzív benne a levendulaíz. A jelenleg még elnevezés alatt álló blond típusú sör, amit a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt sörének választottak, bodzaillatú és citrusos ízű, enyhe keserű lecsengéssel – szeretik az ilyesfajta utóízt a sörkedvelők. A Tripel erősebb a Dubbelnél is, a Schwarz pedig német feketesör jellegű ital, árpamalátából. Ez a kínálat változhat, ahogy készülnek a manufaktúrában a különböző szezonális sörök, azokat frissen fejtve hozzák a pincéből és azonnal hűtőkamrába kerül a sörházban, optimális hőmérsékletére folyamatosan vigyáznak.

Csülök, tépett húsos szendvics, kolbászok és más finomságok szerepelnek az étlapon, azokhoz jellemzően környékbeli kistermelőktől szerzik be az alapanyagot, a hústermékeket például Csesznekről. A bioborokat a szigligeti Szent György-hegyen termelik, Balatongyörökről pálinka kerül a zirci sörházba és hamarosan sörpárlat is, ami majd apátsági alapanyagból készül. Köretnek akár édesburgonya választható, s tervezik, hogy olaszfalui salátával bővítik a kínálatot.