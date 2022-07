- Bár én viszonylag keveset járok ilyen helyekre, de amikor nagy ritkán mégis kitévedek, meglepődve látom, hogy egyes emberek hogyan viselkednek. Úgy gondolom, erről többet és többször kellene beszélni, talán mindannyiunk előnyére válna. Első és legfontosabb szabály, hogy próbáljunk az alkatunknak és korunknak megfelelő fürdőruhát választani. A strand nem a legprivátabb közeg, figyeljünk arra, hogy ne zavarjunk másokat. Ha nem szeretjük a tömeget, akkor ne menjünk ilyen helyre - hangsúlyozta a kommunikációs szakértő.

Hozzátette, attól függetlenül, hogy a szabadban vagyunk, kerüljük a hangos beszélgetést, a veszekedést, a káromkodást, ha pedig telefonálni szeretnénk, akkor a beszélgetést diszkréten, esetleg elvonulva bonyolítsuk le. Senki nem kíváncsi a másik beszélgetésére.

- Az alkoholfogyasztással különösen vigyázni kell, a hőségben az alkohol, különösen a tömény, sokkal veszélyesebb, hamarabb az ember fejébe száll és a tűző napon még életveszélyes is lehet. Inkább ásványvizet, cukormentes limonádét vagy egy jó hideg sört fogyasszunk. A strandon való étkezésre is hasonló szabályok vonatkoznak, mint ha étterembe mennénk. Először is öltözzünk fel. Sem a férfiaknak, sem a nőknek nem illik fürdőruhában vagy fürdőnadrágban asztalhoz ülni. Férfiaknak egy póló legalább, hölgyeknek egy strandruha mindenképpen ajánlatos viselet. Nagyon meghökkentő tud lenni, amikor egy nem túl előnyös férfi vagy nő testalkatot kell néznem, amíg fogyasztom az ételt - fogalmazott Micski Marianna. Külön kiemelte, hogy még a strandi büfében sem mentesülünk a kulturált étel, italfogyasztás alól. Az evőeszköz és szalvéta használata mindenképpen javasolt.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a vízben és medencékben nem egyedül vagyunk. Sem ugrálni, csapkodni nem illik, ha mások is vannak a közelünkben.

- Azért, mert kifizettük a belépőjegyet, még nincs jogunk ahhoz, hogy szemetet hagyjunk magunk után. Általában megfelelő számú tároló található a strandokon, de a biztonság kedvéért legyen nálunk nylon tasak vagy bármilyen szatyor, amibe összegyűjthetjük a szemetünket. Bár a strand szabad terület, nem dohányozhatunk, pipázhatunk vagy szivarozhatunk bárhol, főleg nem közvetlenül mások mellett. Vonuljunk félre a kijelölt helyre, hogy ne zavarjuk a többi vendéget - mondta el munkatársunknak a szakember.