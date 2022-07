Az esemény csütörtöki sajtótájékoztatóján Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter hangsúlyozta: a Balaton olyan közösségképző erő, amely szezonálisan összeköti az embereket, a tó átúszása pedig egy olyan esemény, amely sok magyar család naptárában szerepel.

Révész Máriusz Aktív Magyarországért felelős államtitkár kiemelte, a Balaton-átúszás egyedülálló esemény, mert ekkora tavat, egyszerre ennyien és ilyen szervezetten sehol máshol nem úsznak át a világon. Hozzátette: a versenyzők biztosítása olyan magas színvonalú, amelyre büszkék lehetnek, mert bárhol megállná a helyét a világban.

Máth István versenyigazgató elmondta, hogy a klasszikus táv ezúttal is 5,2 kilométer, a rajt szokásosan a révfülöpi labdarúgópályán lesz 8 órától 12.30-ig, míg a cél a balatonboglári Platán-strand, ahová legkésőbb 15.30-ig meg kell érkezni. A 2,6 kilométeres féltáv Balatonboglárról rajtol, az útvonal első felét az átúszás úszófolyosója mellett kialakított sávban kell megtenni, majd 1,3 kilométer után balra kanyarodva az átúszás mezőnyével együtt haladva lehet célba érkezni. Ezen kívül a tavalyi évhez hasonlóan a távot SUP-pal is lehet teljesíteni.

A versenyigazgató tájékoztatása szerint az előnevezések száma 7500, ezért jó idő esetén a résztvevők száma megközelítheti a tízezer főt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Balaton-átúszásra csak a felkészült úszók nevezzenek, majd emlékeztetett rá, hogy az 1979-ben kezdődött versenysorozat keretében összesen több mint 207 ezren teljesítették már a távot. Így összességében egymillió fölött van a megtett kilométerek száma.

Eleki Zoltán ezredes elárulta, hogy az Úszó Erőd tagjai - a Magyar Honvédség katonái és a honvédség dolgozói - ezúttal közel 300 fővel képviseltetik magukat az eseményen, míg az elmúlt években már összesen 6000 katona úszta át a Balatont. A honvédség ezen kívül húsz éve már a szervezési és logisztikai biztosítási munkákból is kiveszi a részét.

Tőzsér Judit, a már hatodszor névadó szponzor vállalati kommunikációs cégvezetője elmondta, a Lidl kommunikációjának az egyik legfontosabb pillére az egészséges életmód és táplálkozás népszerűsítése. Véleménye szerint a Balaton-átúszás egy remek lehetőség mindenki számára, hogy egy életre szóló élményben legyen része. Hozzáfűzte: olyan szórakoztató programokkal készülnek, amelyek összekapcsolják a táplálkozást, az egészéget és a sportot, játékos és edukatív formában hívják fel a figyelmet ezek jelentőségére.

Az esetleges rossz időjárás miatti tartaléknapok: július 24., 30., 31., augusztus 6., 7., 13., 14.

Felidézték azt is, hogy az első lejegyzett Balaton-átúszás Szekrényessy Kálmán sportlap-alapító nevéhez fűződik, aki 142 éve 6 óra 40 perc alatt tette meg a Siófok és Balatonfüred közötti 14 kilométeres távot.