Kedvenceink a Művészetek Völgyében – Hasznos tippek, trükkök a kempingezőknek

Pénteken elkezdődik a Művészetek Völgye, idén is rengeteg régi ismerőssel, ismert együttessel, de csiszolatlan gyémántokkal is találkozhatunk a fesztiválon. Az első napi, pénteki programot át is böngésztük, hogy segítsünk összeállítani a "fesztiválprogramot" kedves olvasóinknak!

Fotós: Pesthy Márton/Napló-archív

Péntek 15:00 Nincs jobb érzés, mint újra találkozni Szőke Andrással, a Művészetek Völgye oszlopos tagjával, és együtt indítani a fesztivált, nem is akárhogyan: öngondoskodással. Öngondoskodás - Üstök, bográcsok, harangok, hangtálak címmel pénteken az Ősök házában 15 órakor vehetünk részt, ahol az eszközök geometriája lesz a célkeresztben, gyakorlati bemutatóval. Szőke András Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró, operatőr és színész, az underground filmkészítés egyik legismertebb alakja. Péntek 16:00 Nehogy elkerüljük a Völgy nagyasszonyát, Harcsa Veronikát, aki beragyogja a fesztivál kezdetét. A Káli kunyhóban péntek délután 16 órakor kezdődik a Völgyimpró Harcsa Veronika – Gyémánt Bálint közreműködésével. A Völgyimpró tavaly is nagyon sikeres volt, idén is folytatódik a most már hagyományosnak számító program. Improvizatív minikoncertek naponta 14 órától a Káli kunyhó kertjében. Délutáni jam session, ahova a Blue sPot zenekar naponta más-más vendégzenészeket hív szabad rögtönzésre, legendás bluesok és megzenésített versek feletti összekacsintásra. Nincs főpróba, mindennap premier. Péntek 21:00 A Muflon Jazz Udvarban rögtön az első este találkozhatunk egy csiszolatlan gyémánttal, egy kezdő tehetséggel, a Semmi nevű együttessel. A kicsit furcsa név a nihilista, alter magyar underground stílust és dalszövegeket rejti magában. Nagyon érdemes megnézni a fiatal tehetségeket, a Pannon Unifest díjazottjai különleges hangulatot keltenek egyedi hangzásvilágukkal. A zenéjüket sokféleség jellemzi, egyszer vicces, máskor vadulós, néha táncolni, néha merengeni lehet rá. De leginkább olyan, amihez éppen kedvünk van. Tagok: Palcsák Bence - ének, gitár, zene, szöveg Balogh Titusz - basszusgitár Balogh Gábor – dob. Hasznos holmi útikalauz kempingező Völgylakóknak 1. Sátor 2. Hálózsák 3. Tisztálkodási szerek 4. Strandpapucs fürdéshez 5. Törölköző 6. Kispárna 7. Meleg ruha! Éjszaka nagyon le tud hűlni az idő. Völgyes pulcsidat itt szerezheted be! 8. Vízálló cipő. Gumicsizma. A tapasztaltak tudják… Légy előrelátó! 9. Naptej, mert ha meleg van, akkor nagyon meleg van. 10. Fejfedő nap és eső ellen is jól jön majd! 11. Dohányosoknak dohánytermék és csikktartó Völgyes csikktartó 12. Másnaposság elleni csodaszer (pl. Aspirin plus C) 13. Pléd vagy más ülőalkalmatosság a patakparti hesszeléshez 14. Szúnyogriasztó 15. Hosszabbító vízálló 16. Szárítókötél 17. Sebtapasz 18. Vitamin 19. Alubögre 20. Fertőtlenítő szerek (kézfertőtlenítő stb.) 21. Zseblámpa vagy fejlámpa 22. Füldugó, mert mindent hallani fogsz a szomszédból. 23. Hajszárító 24. Kulacs 25. Karabiner, ami mindig jól jön. 26. Evőeszközök vagy kanálgép 27. Műanyag edény ételmelegítéshez 28. Powerbank Végezetül "mindig legyen nálad törölköző!”

