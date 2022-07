Az elmúlt két esztendő nehézségei után – a koronavírus-járvány ugyanis a Crystal Fitness táncosainak edzés- és versenyzési lehetőségeit is alapvetően befolyásolta – idén végre a megszokott módon ünnepelhette a tanév végét az egyesület.

– A háromévesektől egészen felnőtt korosztályig minden megmutathatja ilyenkor, hogy honnan hova jutott, mennyit fejlődött. Hagyományaink szerint itt adjuk át az Év táncosa díjat, valamint a Crystal-nívódíjat, de szorgalmukért, kitartásukért, mentori munkájukért emellett még többen kaptak elismeréseket – mondta el kérdésünkre Antalka Zsoltné, a Crystal Fitness SE vezetője.

Az említett Crystal-nívódíjat az idén Czupor Hanna és Helt Lili kapták, az Év táncosának pedig Nyíri Fannit választották. Tevékenységük példaértékű az egyesületi tagok, gyerekek előtt, jegyezte meg a klubvezető, akitől megtudtuk, a közelmúltban vett részt a Crystal Fittness SE az országos bajnokságon, mely egyben a ritmuscsapatok országos táncversenysorozatának harmadik állomása és dupla pontot érő verseny is volt. Az eredmények magukért beszélnek: hét arany-, nyolc ezüst- és egy bronzérmet szereztek a várpalotai versenyzők, ráadásul az egyesület több koreográfiával kijutott a ciprusi világbajnokságra is.

Antalka Zsoltné kiemelte, nagyon büszke a minicsoportra is, ahol alig hároméves gyermekek táncolnak. – Mindig én foglalkozom a legkisebbekkel, utána adom át őket felmenő rendszerben a lányomnak, Olíviának. Ennyire fiatal csapat azonban régen nem volt a Crystalosok között, s nem tagadom, nagy kihívás volt foglalkozni velük, ám annál nagyobb boldogság, hogy ma itt láthattuk őket, s felléphettek a szüleik, családtagjaik előtt.

A gála fináléjában egyébként a gyerekek az egyesület által ajándékozott egyen kapucnis felsőben táncoltak, amelyen a Crystal Fitness logója és magyar címer látható. Zárásként pedig meglepetés desszert várta a résztvevőket, a színes palacsinták nagy sikert arattak gyermekek és felnőttek körében egyaránt.