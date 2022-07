– Hosszas, nehezen megoldható ügyintézés eredményeként, de már van gazdája a falunkban található kastélynak – mondta el örömmel Szirbek Tiborné nagyesztergári polgármester és hozzátette: az önkormányzattal együtt gondolkodó emberek létrehozták a Bakonyi Segítő Kéz Alapítványt, amely megkapta a tulajdonjogát az épületegyüttesnek, a hozzá tartozó területnek. Arról is beszélt, hogy 1770-ben épült földesúri lakhelynek, az Ányos-család otthonának, díszkertet is kialakítottak akkoriban hozzá. Gazdálkodási központként működött. Később a Purglyaké lett, ezért emlegetik Purgly-kastélyként is.

Az egykori Ányos-kúria nemzeti értékké vált, több építészeti stílus megfigyelhető rajta, például barokk és klasszicista vonások. A faluvezetőtől tudjuk, hogy elkezdődött a kutatás, keresik annak nyomait, belseje hogyan nézhetett ki eredetileg, mert ahhoz hasonlóan szeretnék helyrehozni. Először persze állagmegóvásra törekednek.

A felújítás támogatása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrására adtak be pályázatot, várják az eredményét. Az egyszintes épületegyüttes viszonylag nagy területen terül el, először L-alakú volt, majd U-alakú, aztán az egyik szárnyát meghosszabbították az évszázadok, az átalakítások során. Az örökségvédelemmel ezért kell egyeztetni arról, melyik részt kell megtartani, melyiket lebontani, mert esetleg nem illik a többihez. Az biztos, hogy, ha sikerül rendbe tenni, látogathatóvá teszik.