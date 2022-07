A kontroll most kiemelten fontos: így a szívbetegeknek a rendszeres vizsgálaton kívül is érdemes meglátogatniuk a kardiológust, ha nyáron szokatlan tüneteket tapasztalnak. Bizonyos szívgyógyszerek, például a bétablokkolók, a vízhajtók vagy a kalciumcsatorna-blokkolók fokozhatják a szervezet melegre adott reakcióit. Ez nem jelenti azt, hogy csak a gyógyszerszedőknek kell elővigyázatosnak lenniük, az idősebbek, akiknek kezeletlen magas vérnyomásuk van, vagy csak időnként „rendetlenkedik” a szívük, szintén legyenek nagyon óvatosak.

A szakemberek a szívbetegeket érintő, legfontosabb nyári tanácsokról kifejtették, nagyon fontos, hogy igyanak elegendő vizet, amit rendszeresen kortyoljanak bármilyen fizikai aktivitás közben és után is, ilyen például a kertészkedés, az otthoni munkák vagy a séta. Ha nem szeretik a tiszta vizet, facsarjanak bele gyümölcsöt, de kerüljék melegben a sok koffeines italt és az alkoholt. Az idősebbek sokszor nem érzik a szomjúságot, őket érdemes gyakrabban figyelmeztetni az ivásra, a dehidratáció elkerülése miatt.

Rendkívül fontos szempont az erős napfény elleni védekezés. Nemcsak a szívbetegeknek fontos a naptej használata, hanem mindenkinek ajánlatos legalább 15 faktoros védőszert használni akkor, ha szabadban tartózkodik. Megóvhatja az embert a túlhevüléstől a széles karimájú kalap, a napszemüveg és a könnyű, jól szellőző, nem szoros öltözék is. Arra érdemes figyelni, hogy 11 és 15 óra közti ne tartózkodjanak a tűző napon.

Szakemberek szerint kiemelten fontos szerepe van a pihenésnek, illetve a különféle tevékenységek, például a kertészkedés, az egyéb munkák és a séta közötti szünetnek. Eszerint még a legkönnyebbnél is ajánlatos rendszeres szünetet tartani a szívbetegeknek, amikor leülnek, illetve lefekszenek, esetleg lezuhanyoznak, regenerálódnak egy kicsit. A nagy meleg ugyanis még az egészséges szervezetet is megterheli, a szívbetegeknek pedig még több energiába kerül az alkalmazkodás.

A szívbetegeknek és a környezetüknek is tisztában kell lenniük azokkal a jelekkel, amelyek a meleg miatti kimerültségre, esetleg hőgutára utalnak, figyelmeztettek a szakértők. Ezek a tünetek például a fejfájás, a szédülés, a gyengeség, a hányinger, a sötét színű vizelet. Ha ezeket tapasztalják, pihenjenek le, tegyenek magukra hideg borogatást, kapcsolják be a ventilátort, ha lehet, keressenek légkondicionált helyiséget. Hőguta esetén viszont, amelyre a gyors, gyenge pulzus és légvétel, a zavarodottság, a kipirult, forró bőr és akár az eszméletvesztés utalhat, azonnal hívjanak mentőt! Sokat segíthet, ha a szívbeteg ember segítséget kér a szakorvostól. A kánikula hatására ugyanis a perifériás erek kitágulnak, a vérnyomás gyakran ingadozik és az ember erősebben izzad, ami megváltoztatja a vízháztartást, és mindez erősen megviselheti a szívet. Ilyenkor megnő a szívinfarktus, az ödémásodás és a trombózis kockázata is.

A kánikula felerősítheti a gyógyszerek hatását, ami esetleg azt váltja ki a betegekből, hogy csökkenthetik az adagot vagy el is hagyhatják az adott szert, ez azonban nagyon veszélyes lehet! Vagyis akár panaszt okoz a meleg, akár úgy érzi a beteg, hogy változtatni kell a gyógyszerelésén, a legfontosabb teendő, hogy keresse fel a kardiológust. Csak a kivizsgálás és a kontroll lehet az alapja a biztonságnak és a szövődmények elkerülésének.