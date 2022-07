A rendezvényt másodszor tartják meg Veszprémben. A szervezők tájékoztatása szerint a program célja, hogy a kenyér szerelmeseit összehozzák, és nemcsak találkozhatnak egymással, hanem kicserélhetik a tapasztalataikat is. Emellett arra is törekednek, hogy visszaemeljék a köztudatba az igazi kenyér fogalmát, készítésének változatait és eredeti ízeit.

Szombaton egész napos programmal – amely 10 órakor kezdődik és 18 óráig tart – várják az érdeklődőket az Óváros térre, ahol pékségek, köztük két helyi kovászos pékség kínál kovászos pékárut, ezenkívül workshopokat is rendeznek, valamint food és drink truckok (ételeket és italokat kínáló mozgó büfék) kínálatát is meg lehet kóstolni.

A tavalyihoz hasonlóan az idei program egyik kiemelt támogatója a Veszprém–Balaton (VEB) 2023 EKF: gasztronómiai célkitűzésüknek tartják, hogy a régióban kimagasló minőségű helyi alapanyagok, termelők és a régió gasztro- és borkultúrája markánsabban látható legyen a hazai és a nemzetközi közönség számára. A szervezők ezúttal is házi kovászoskenyér-sütő versenyt hirdettek, a résztvevők fehér, félbarna kenyér és kalács kategóriákban nevezhettek. A péksüteményeket zsűri értékeli.

A Kenyérlelke Fesztivál egy olyan gasztronómiai rendezvény, amelyen a szakma és az otthon sütők találkozhatnak, és ahol a gyerekek és a felnőttek egyaránt megismerkedhetnek a kovászos pékáruk sütésének világával – tették hozzá közleményükben a szervezők.