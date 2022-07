Nagyon színes programot hoztak össze a szervezők: a nap a kisebbeknek kincskereséssel kezdődött, amivel párhuzamosan a kézművessátorba várták a barkácsolni vágyó gyerekeket. Fellépett a Heimatklang német nemzetiségi dalkör, a Bakonyjákói Énekkar, és az úrkúti táncosoknak is tapsolhattak a helyiek. Ezután is a zenés produkcióké volt a főszerep, hiszen Vida Dzsenifer mellett a Pergő Rozmaring Táncegyüttes is fellépett. A tombola után utcabál következett, majd érkezett a nap sztárvendége, Betty Love.

Mindezek mellett délután a helyi kisvonat díjmentesen járta körbe a községet, de volt légvár, mászófal és terep segway is.

Ovádi Péter, a térség parlamenti képviselője a helyi közösség erejét méltatta, azt, hogy együtt tudnak ünnepelni. Straub Dávid, Csehbánya polgármestere megnyitójában kötelező jókedvről beszélt, hiszen ezen a napon ki lehetett szakadni a hétköznapokból.