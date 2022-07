Lapunk információi szerint a szekér Budára költözött, úgy tudni, új kerül majd Veszprémbe, ám nem tudni, mikor, mert a veszprémi szekeret májusra ígérték. (Egy új szekér építése nem olcsó mulatság, mint ahogyan a szállítása sem.)

Arról is értesültünk, hogy nem találtak dolgozót a hideg hónapokban az ezer forintot meghaladó órabérért sem. Igaz, ezért a pénzért pakolni csakúgy kell, mint rendezni a könyveket, rövid szünetektől eltekintve egész nap állva, és bizony az olvasottság is elvárás. Úgy hírlik, a jelentkezők egy része meg is lepődött az elvárásokon. Megtudtuk azt is, hogy az általában 300 forintért árult könyvekkel sem lehet gazdaságosan működni, az emelés is elengedhetetlen lenne.

Ami még biztos, az az, hogy legközelebb Székesfehérváron van könyvesszekér, a veszprémiek - mint ahogyan olvasónk - pedig remélik, hogy visszakerül az "övék" is a Kossuth utcára.