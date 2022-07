Egy bakonyi vendégház udvarának fáit díszítették fel nemrégiben házilag elkészíthető, de kedves, rusztikus, mutatós megoldások révén, hogy emlékezetessé tegyék a házasodóknak lakodalmukat. A szabadban megtartott alkalmat mezítlábas zöldesküvőnek nevezte el az ara és nincs egyedül azzal, hogy a természetet használta mondhatni díszletként az igen kimondásához. Simon-Szabó Tünde veszprémi esküvő- és rendezvényszervező, dekoratőr megerősítette tapasztalatainkat. Elmondta, hogy gyakran a költségvetés csökkentése motiválja a párokat és a koronavírusjárvány szintén a korábbi terveik átgondolására, a vendégszám visszafogására késztette sokukat. Azonban ezek a tényezők csak lendületet adtak a korábban már formálódó trendnek, annak az egyre érezhetőbben megfogalmazott igénynek, miszerint a szerelmesek nem több száz fős rokonság hajnalig tartó mulatozásával szeretnék emlékezetessé tenni nagy napjukat, hanem arra vágynak, hogy az valóban róluk szóljon. Meghittebb, személyesebb, családiasabb legyen.

Forrás: családi

Szakértőnk példákat mondott arra, hogy az említetteket hogyan szokták megvalósítani, sokszor leleményesen. Például, ha éttermet választanak is helyszínül, ott svédasztalos vendégfogadást rendeznek. Előfordul, hogy előtte a közelben, a Balaton-partján tartják meg a program hivatalos részét és a násznép nem vacsorára, hanem ebédre hivatalos. Ettől még szerepel tánc, zene, torta felvágása a programban, de délután hat körül zárórát hirdethetnek. A hangsúly a bensőségességre helyeződik át egyre inkább, és talán ez jó is, mert korábban egészen drága, sokszor a hétköznapoktól túlságosan elrugaszkodott attrakciókkal próbálták néhányan az ismeretségi körükben korábban látott esküvőket überelni. Ám attól még nem lesz nagyobb élmény a férjhezmenés, ha egymásra licitálnak a menyasszonyok és a mostanában, a hagyományostól eltérő módon megoldott esküvők nem kevésbé ünnepélyesek, ötletesek, mint a megszokottak, csak más módon.

Virágdíszes létra, levendula bőröndben, csipkék, fátylak, képkeretek fákon, kosarak, masnik, madzagok, üvegekbe tett mécsesek.... Az esküvői dekoráció egészen természetes és hétköznapi elemek révén is különleges lehet

Forrás: családi

Simon-Szabó Tünde szerint a helyszínválasztásnál azért arra érdemes gondolni, hogy egy bakonyi rét megközelítése az idősebb rokonok számára nehezebb lehet, arra szintén, hogy sokszor hiába szerepel az esküvői meghívón a tornacipő, mint dress code, azaz a parti stílusához illő kötelező viseletként, ezt még nem mindenki szokta betartani, annyira nehéz a korábban rögzült mintákon változtatni. Magas sarkú cipőben viszont a fűben kellemetlen közlekedni. Ilyenkor áthidaló megoldást jelenthet, ha polgármesteri hivatalban tartják az esküvőt, ahova elmehetnek a nagyszülők, a fiatalok ahhoz kapcsolódó szórakozási alkalmát pedig egy másik időpontban tarthatják meg. Vagy a szertartás, a ceremónia további része lehet a szabadban, ahogy az esküvőszervező fogalmaz, nehezített terepen. Hozzáfűzte: mivel már jellemzően nem százak előtt szerepel a menyasszony és a vőlegény, hanem jobbára csak ötven családtag előtt kell beszélniük a szerelmeseknek, már ritkábban feszélyezi őket, hogy az esküjüket, amit maguk írtak meg, felolvassák egymásnak. Az sem ritka, hogy kismamaként megy férjhez a menyasszony és gyakran az egybekelők gyerekei tanúi lehetnek a házasságkötésnek, az elmúlt évtizedekben ez már szintén gyakorivá vált.

Menyegző borostyános rózsakapu alatt: Herold Eszter és Zemplenszky Márton mezítlábas zöldesküvőt tartott a napokban a Bakonyban

Forrás: családi

Herold Eszter a napokban ment férjhez és mezítlábas zöldesküvőjükről lapunknak is mesélt. "Nem hamvas, ropogós és idealista huszonévesekként esküdtünk hűséget egymásnak, hanem három gyönyörű gyermek édesanyjaként és édesapjaként. Igaz, menthetetlenül idealisták vagyunk. Szerettük volna a lehető legmeghittebbé tenni a szertartást. A bakonyi vendégházban, rejtekes kertjében, ahova már többször elszöktünk korábban és mindig boldogok voltunk. Mindig. Maradéktalanul. Soha nem akartam volna másként, húszévesen sem, csak talán naivabb lettem volna és irányíthatóbb, és megadtam volna magam egy-egy csontosult szokásnak. Üres gesztusokat, a külcsínt belbecs nélkül képtelen vagyok értelmezni, csak azt cselekszem, aminek valódi értelmét látom. Azokkal vagyok hajlandó időt eltölteni, akikkel érdemes. Akik mellett nemesülök magam is" – mondta el. Így batyus esküvőt tartottak pár meghivottal, mert nem akartak az evés-ivásnak sem nagy feneket keríteni, hisz nem ez a legfontosabb a varázslatos napon. Mindenkit arra kértek, hozzon egy tálca finomságot magával. A fákra lebbenő függönyök kerültek, apró személyes emléktárgyak, kidobásra szánt létrából, rekeszekből, befőttes üvegekből lett a dekoráció. A gyerekekkel együtt készítették, például fák törzsére fotókat csipeszeltek. Az ara haját a barátnője fonta be, s tűzdelt bele virágokat. "A térdeplő rongyszőnyeg, katedrális a százéves körtefa és a sudár fenyők. Napelemes fényfüzérek meghittsége este, a régi rozoga kerti kapun pár fehér rózsa. A lagzi sötétedésig tartó csendes, de jókedvű beszélgetésfolyam volt, miközben kilenc kisgyerek szaladgált és ribizlizett, cseresznyézett a nagy kertben. Ott, ahol tovább kering boldogságunk, eztán már mindig – ebben is teljesen biztos vagyok" – fogalmazott.