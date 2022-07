Életminőségünket tekintve a modern háztáji szerepe felértékelődik, a kis területeken művelt földek összeadva jelentős hatást gyakorolnak talajaink egészségére, a növény- és állatvilág sokszínűségére, valamint élelmiszerbiztonságunk megőrzésére. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) biogazdák számára összeállított tudástárában számtalan bevált gyakorlati tapasztalat megtalálható, amelyből a tudatosan gazdálkodó hobbikertészek is ügyesen profitálhatnak. Életerős palánták nevelése, burgonya- és paradicsomtermesztés, kártevők elleni védekezés gyümölcsöseinkben, virágos szőlősorköz takarás, csak néhány azok közül a témák közül, amelyekben tudást, szakszerűen és közérthetően összeállított kiadványokat és praktikus videófilmeket kínál az ÖMKi. Tapasztalt biogazdák mutatják meg a kertészetekben, szántóföldeken bevált jó gyakorlataikat, amelyeket az ÖMKi szakemberei egészítenek ki ismereteikkel, elsősorban gazdáknak, de a gyakorlati útmutatókból sokat tanulhatnak a hobbikertészek is.

- Az ökológiai gazdálkodás rendszerszemléletet igénylő művelési módszer, ahol a tudás meghozza gyümölcsét. Immáron több mint egy évtizede nyújtunk a biogazdák számára gyakorlati ismeretanyagot a kutatásainkkal, amelyből a hobbikertészek is gazdagon profitálhatnak. Legtöbb kiadványunk ingyenesen elérhető a honlapunkon, ahol jelenleg 190 videó nézhető meg, rendszeres növényvédelmi felhívásainkkal és a szezonnak megfelelően a házikerti biokertészek munkáját is segítjük - hívta fel a figyelmet az igénybe vehető ismeretanyagra dr. Drexler Dóra, az ÖMKi ügyvezetője. Az árutermelő biogazdaságok mellett fontosnak tartjuk azoknak a hobbikertészeknek a szakmai támogatását is, akik a vegyszermentes kertművelés irányába szeretnének tenni lépéseket – tette hozzá a szakember, bízva a tudatos és fenntartható kertészkedés további térnyerésében.

A kert udvarán hűsítő árnyat adó diófán például - az aszályos időjárás mellett - a dióburok-fúrólégy okozza a legnagyobb károkat. A kártevő már az ország minden pontján megtalálható és sokan azt gondolják, hogy ökológiai módszerekkel nem védekezhetünk ellene.

Forrás: Szijártó János/Napló

Az ÖMKi azonban rácáfol az állításra és biztató eredményekkel szolgáló új növényvédelmi technikákat mutat be az érdeklődőknek. A háztájinak komoly hagyományai vannak a hazai földművelésben. Az élelmiszerárak növekedésével és élelmiszer-önrendelkezésünk fokozása érdekében várhatóan ismét nagyobb hangsúlyt kap ez a jól bevált módszer, újragondolt formában. A bevetett kiskertek jelentős nagyságú területté adódnak össze és nem csak élelmiszer ellátási biztonságunkat növelik. Talajkímélő műveléssel és más agrárökológiai módszerek alkalmazásával, így például madár- és beporzóbarát megoldásokkal, valamint a tájfajták és a nagyüzemi termesztésből kiszorult régi fajták termesztésével a kiskertek jelentősen hozzájárulhatnak az agrárélővilág sokszínűsége megőrzéséhez.

Az ÖMKi weboldalán a gyümölcskártevők rajzásáról is sok fontos információt tudhatnak meg az érdeklődők. A kutatóintézet tematikus kiadványai pedig segítséget adnak a paradicsom- és burgonyatermesztéshez, fajtaválasztáshoz, palántaneveléshez, kertünk hasznos lakóinak megismeréséhez.