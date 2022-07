Igen, a Balatonról jelentkezik ezen a héten a Mokka, melynek kedd reggeli történéseibe egy picit beleshettünk mi is. Az utolsó fél órára nyertünk bebocsátást, így a Tihanyi Vinariusban leginkább a helyszíni stáb profizmusára figyeltünk. Majd miután Orosz Barbara, Pachmann Péter és Istenes László elköszönt a nézőktől, utóbbi televíziós szívesen válaszolt kérdéseinkre. Először egy kis fehér csodáról.

- Sami másfél éves bichon poo: az anyukája máltai selyemkutya, apukája uszkár – mondja Istenes László hatalmas szeretettel a szemében, ahogy a kutyusára néz. - Életünk első kutyusa, aki tökéletesen megváltoztatott és felforgatott mindent. A gyerekeim öt éve szó szerint könyörögtek, hogy kutyát szeretnének, és öt évig mindig elhárítottuk. Mindig kitaláltunk valami nyomós indokot, hogy miért nem fér bele az életünkbe. Ha most kéne döntenem, akkor már öt éve lenne kutyusunk, mert olyan mértékű szeretetet kapunk és olyan érzelmeket hozott elő belőlünk, amiről 58 évesen nem is tudtam, hogy létezik.

Mennyire megterhelő az élő műsor? - kérdezem aztán a műsorvezetőtől. Mint mondja, hetedik esztendeje van a Mokkában. Lehet, hogy tudna olyan helyzet adódni, ami nehézséget okozna, ám a Mokka stábja minden szinten kitűnő, biztosan meg tudnák oldani azt.

- Ennek az egésznek pont ez adja meg a varázsát és szépségét, hiszen amit mi csinálunk, az a televíziózás egyik csúcsa – jelenti ki. - Három órán keresztül élőben politikáról, közéletről, bulvárról beszélgetni hatperces váltásban, meglehetősen nehéz. Erre nem perceket készülünk, hiszen igazán a műsort megelőzően nem is nagyon lehet készülni. Erre az ember évtizedeket készül.

Az pedig, hogy nem stúdióban, hanem jelen esetben a Vinarius rendezvényházban kell „mozogniuk”, adja a Mokka savát-borsát.

- Némi túlzással egész évben ezt várjuk. Azt, hogy nyaranta egy-két hétre ilyen különleges helyen és helyzetben dolgozzunk – feleli Istenes László. - Ma például adás közben elkezdett esni az eső. Ad egy olyan plusz adrenalint mindannyiunknak, amit a stúdióban nem kaphatunk meg.

Mivel Istenes László egy másik státuszban, a Puskás Akadémia kommunikációs és marketingigazgatójaként is dolgozik, nem hagytuk ki a helyzetet: mit vár a Fraditól a pozsonyi visszavágón, és mit a Puskástól hazai pályán?

- A magyar labdarúgás egyrészt a szívem csücske, másrészt a munkám része – mondja. - A Fradi talán az egyetlen olyan csapat Magyarországon, amelyik egy nemzetközi kupában méltó arra, és kellő erővel rendelkezik ahhoz, hogy megmérettesse magát. Nagyon szurkolok a továbbjutásukért! De magunknak is, remélem, egy jó visszavágót játszunk a portugálok ellen.