Olyan jól sikerült ez a program, hogy még utána is lelkendezve meséltek róla egymásnak a gyerekek. Ezért az egyik óvodapedagógusuk, Matykó Júlia az erődítmény romjait lerajzolva színezőt készített nekik. A Csupafül és a Kiscsikó csoportba járók is változatosan oldották meg a feladatot ceruzáikkal, elképzeléseik szerint, fantáziájukat követve. A jól sikerült műveket a nevelők lelaminálták, műanyagfóliával bevonták és ajándékképp a várnak adták, ahol a fogadóépületben állítottak össze belőlük tárlatot. Kiszínezték ezzel az óvodások a régi kőfalak bejáratához közeli részt is, a látogatók örömére. S jutott a gyermekalkotásokból a két szomszédos falu buszmegállóinak hirdetőtábláira is, azokban szintén látható volt a kiállítás egy-egy szelete, aztán ezek is felkerültek a várba.