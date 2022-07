Négyen játszhattak egyszerre a Commodore gépre írt programmal, amelyben a pályán egymás ellen elhelyezett robbanóanyagokat kellett kikerülni. Aki nem figyelt és rossz helyre lépett, kiesett. Időkorlátot is állítottak be a program készítői, 150 másodperc állt rendelkezésre. Az ajkai jégcsarnok folyosójának egyik sarkában a fehér falra vetítették a programot. Aki aktuálisan nem játszott, izgalommal nézte azt.

Árok party elnevezéssel 22. alkalommal szervezte meg Guzslován Gábor és Oszvald Balázs a retró számítógépek és videojátékok (Commodore 64, ZX Spectrum, Nintendo, Sega, Atari) iránt érdeklődők számára a demoscene eseményt.

A programra a környező országokból is érkeztek a retró informatika iránt érdeklődők, de külföldön dolgozó magyarok is érkeztek haza a rendezvényre. Ajkáról is nagy volt az érdeklődés.

Forrás: Gyarmati László

Guzslován Gábortól megtudtuk, rendszeresen visszatérő látogatóik is vannak, akikkel ismerősként üdvözlik egymást. Sajnálják, hogy a járvány miatt két évet ki kellett hagyniuk, ezért most annál nagyobb lelkesedéssel vágtak bele a programba. A vidékről érkezettek közül többen a csarnokban töltöttek minden percet, alig aludtak, hogy minél több élményt gyűjtsenek. A parti pénteken kora délutántól vasárnap hajnalig, az eredményhirdetésig tartott. Részt vettek sokan a hobbiszintű érdeklődőktől a profi informatikusokig, programozókig. Bemutatták egymásnak a gépeiket, amelyek közül csaknem fél évszázadosak is voltak. Az egyik előadás témája például olyan szakmai kihívás volt, hogy egy zeneszámot miként tömörítsenek úgy, hogy még élvezhető legyen, de alig foglaljon el tárhelyet. Ténylegesen csak pár száz byte-ot akár.

Sáránszki Mihály Mivel játsszunk 2022-ben a TVC-n? címmel beszélt a Videoton saját fejlesztésű számítógépéről, amelyen máig készítenek játékokat és audiovizuális programokat.

Forrás: Gyarmati László

A hétvégét a Bitrotátor zenekar fellépése és DJ-szettek is színesítették. Megnézték egymás programjait, kicserélték tapasztalataikat. Akinek kedve volt, a versenybe is beszállhatott.

A hétvége, amelyen Ajka volt a 8 bites szívcsakra, igazi nyüzsgő, vidám fesztiválhangulatban telt el, ahol a közös érdeklődés összehozott időset és fiatalt.