Hazai legenda az M40-es, a sorozat két példánya együttesen vontatott három olajzöld Bhv-kocsit és egy úgynevezett nagypakli-kocsit. Sokan vadászták ezt a vonatösszeállítást. Mint ahogy az egykori keleti blokk szovjet és csehszlovák képviselőit, a Szergejt és a Bzmot motorvonatot is. A Szergejek a rajongók kedvenceivé váltak, bár rendszeresen dolgoznak tehervonatokkal mind klasszik, mint remot-változatban. Most a 127-es pályaszámú látogatott el az északi partra, személyvonatokat továbbítani. Ez a példány is bajszos, azaz visszakapta megközelítőleg eredeti fényezését és pályaszámtábláját. Szintén személyvonatként közlekedett a Tapolca–Balatonfüred viszonylaton az ugyancsak eredeti színekben pompázó 343-as Bzmot, a máig megosztónak számító csehszlovák motorvonat. Sokan kedvelik, hiszen nem fitala már, másrészt a Bzmot-ok jelenleg is a vidéki Magyarország mellékvonali forgalmának legjelentősebb kiszolgálói.

Jártak itt Púposok is, de a déli partra is jutott retró-jármű, mely a fővárosból Keszthelyig közlekedett – hazai büszkeségünk, az egykori GANZ-gyár egyik utolsó dobásának számító „Samu”, azaz a BVmot villamos motorvonat száguldott a 30-as vonalon retró Zala InterCity vonatként. A balatoni vasúti retró-hétvége a járműállomány sokszínűsége mellett térben is bővült. De ez egy másik helyszín, s egy másik korszak – már a 90-es évek.

A vasút megszállottjainak nem kell sokáig várniuk, a tervek szerint augusztusban is lesz retró-hétvége a magyar tenger partján, érdemes lesz a vasúti honlapokon előzetesen tájékozódniuk.

Körülnéztünk este az állomáson, találkozunk-e vajon valami érdekességgel. A MDmot sorozat (szintén GANZ-gyártmány) egyetlen megmaradt példányát, a 017-est láttuk. Ez nem az északi parton, hanem Balatonszentgyörgy és Ukk felé közlekedett a retro-hétvégén, de vonatainak közbeeső állomása, Tapolca miatt megyénkbe is belépett, sokunk örömére.

Benkő Péter Roland