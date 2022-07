– Hét éve kezdtem el a masszázzsal megismerkedni. Előtte évekig kerestem önmagam, mire ebben a hivatásban megtaláltam azt, ami boldoggá tesz. Eleinte különféle nyugati masszázsokat tanultam, majd ráleltem egy száz fogást tartalmazó kínai masszázsterápiára, amivel a shaolin harcosokat kezelték testi-lelki egészségük megőrzése céljából. Ez a technika jó iránymutató volt, ekkor kezdtek el jobban érdekelni a mozgásszervi problémák. Azóta számos továbbképzésen, oktatáson vettem részt, új technikákat sajátítottam el, folyamatosan bővítem tudásomat. Például természetgyógyászattal, fülakupunktúrás addiktológiával, különböző izület-kimozgatásokkal igyekszem a hozzám fordulóknak segíteni. Szeretem a kihívásokat, a bonyolultabb eseteket, amik megoldása további fejlődésre motivál – mondta el Szecsődi Géza zirci masszőr, aki a fej, a nyak, a hát, a derék, a csípő, a gerinc bajait enyhíti. Munkája során fontosnak tartja az empátiát, a másikra való odafigyelést, a méltó bánásmódot, ami szerinte nélkülözhetetlen, ha valaki emberekkel foglalkozik.

Jelenleg egy kevert technikát alkalmaz, amit akár megelőző jelleggel igénybe lehet venni. Sőt, ajánlott is, akár fiatalról, akár idősről van szó. Érdemes figyelni szervezetünkre, stresszes világunkban egyre több a mozgásszervi probléma. A masszőr saját maga tapasztalta, hogy szükség van olyan időszakokra, amikor kikapcsolja a mobiltelefont és a lelassulás mellett fontos az ülőmunka hatásaival foglalkozniuk sokaknak, mert meggyengíti a tartóizmokat. Megemlítette, hogy a mobiltelefon nézése miatt előre tartott fej megháromszorozza a nyaki csigolyákra nehezedő súlyt. A helyes mozgás és a pihenés is lényeges és erre alkalom nyílik a helyiségben, ahol dolgozik, s amit a citromfű illata leng be. Könnyebb így ellazulnia pácienseinek, oldottabb hangulatú a beszélgetés. Magáról itt mondta el a férfi, hogy építőiparban, magáncégnél, német nyelvterületen külföldön is vállalt korábban munkát, a biztosítási üzletkötő, a szerződéses katona feladatait is kipróbálta. Édesapja halála után szállta meg az érzés, hogy olyat munkát szeretne, amely révén minden reggel örömmel kel fel, nem csak a kötelességérzet és a pénzkereset miatt. Most valóban segítő szándékkal ad, amíg csak teheti, segít jó állapotban megtartani az embereket. Sokféle módszert alkalmaz és közelebb állnak hozzá a mozgásszervi, intenzívebb kezelést biztosít masszázsok.

– Nehéz a munkám abból a szempontból, hogy fizikai erő kell hozzá és lelki teher azonosulni a vendégeim problémáival. Ezért ügyelek arra, hogy ezt ellensúlyozva rendszeresen kikapcsolódjak, feltöltődjek, például magam is járok masszázsra kollégáimhoz. Üres tányérból nem lehet enni adni ugyanis. Az viszont a szakmám előnye, hogy sokféle egyéniségű embert ismerhetek meg, mindenféle rétegből, szeretek beszélgetni velük, barátkozó típusú vagyok. Sikerélményt jelent, amikor úgy tűnik, hogy egy gond nem javulhat, a fájdalom nem múlhat el, mégis enyhíteni tudom vagy műtétet kerülhet el valaki a kezeléseim révén, például fiatal hölgyek a kéz egyoldalú terheléséből, megerőltetéséből adódó, billentyűzet használatakor, fagyi kimérése miatt a csuklón kialakuló ganglion operációját. A legfontosabbnak azt tartom, hogy először egy beszélgetés során kiderüljön, mi miatt alakult ki a tartós probléma, s látom, hogy már a törődés, az odafigyelés rögtön megkönnyebbülést okoz. Az azonnali visszajelzések nekem ajándékot jelentenek – fogalmazott Szecsődi Géza, aki főállású masszőr.



Forrás: pixabay.com

Kíváncsiak voltunk a véleményére annak kapcsán is, hogy a masszőr szakma hatodszor nyerte el „Az év legjobb másodállása” címet. Munkával, családdal és szabadidővel is összehangolható, ugyanis mi osztjuk be a saját időnket, amikor pluszbevételt szeretnénk, s nem nagy a helyigény, nem feltétlenül szükséges nagy felszerelés. A másodállás megválasztásánál fontos szempont, hogy a munkaidő rugalmas legyen. Felmérések igazolják, hogy az egyik legnépszerűbb kiegészítő állás a masszőr szakma, szerteágazó területei garantálják, hogy mindenki megtalálja a hozzá leginkább illő stílust, és könnyedén kialakítható a saját vendégkör. A masszőr végzettség megszerzésébe emellett sokan azért vágnak bele, hogy tudásukkal családtagjaiknak, ismerőseiknek segíthessenek. Napjainkban a hát- és derékfájdalmak sokakat érintenek, a masszázsok pedig alkalmas ezek mérséklésére, megszüntetésére. A szolgáltatások közt ez az a terület, amelyre mindig szükség van. Kortól, nemtől, évszaktól függetlenül az embereknek lényeges, hogy mindennapjaikat fizikai fájdalmaktól mentesen élhessék. A szakma sokszínűségének záloga a nagyjából ötvenféle masszázstípus, amelyek a kozmetika-szépségápolás, a fogyás és a regeneráció területeit fedik le. Hálás dolog mellékállást indítani azért is, mert a karrierlehetőség mellett védőhálót jelent, ha a főállást elveszítenénk, ha pedig már rendelkezünk egy stabil alappal, megtehetjük, hogy olyan szakterületet választunk, ami a szívünkhöz közel áll, szívesen foglalkozunk vele, akár a szabadidőnk rovására is – derült ki a Másodállás Start közleményéből. Szecsődi Géza úgy véli, a frissítő masszázst végzőkből talán túlkínálat is lett, ám a mozgásszervi problémák enyhítése iránt egyre nő az igény, így a terápiás jelleggel végzett masszázs biztos megélhetést jelent, ám azt sem szabad elfelejteni, hogy már a frissítő kezelések segítenek, ellazulást biztosítanak. Példaként megemlítette, hogy már az hatásos, ha megsimogatja valaki a trapézizmunkat a nyak közelében, amit a lélek izmának tartanak, sokszor ide pakolódik a mindennapok terhe, görcsös csomók formájában.

– Ajánlanám-e a szakmámat pályaválasztó fiataloknak? Csak azt mondhatom, hogy leginkább a szívükre hallgassanak, olyan feladatuk legyen, amit szeretnek végezni. Ha a masszőrködés útján sejtik ezt a célt elérni, akkor érdemes valóban elindulniuk, körülnézniük, mert számos fajtája, módszere van, találhatnak olyat, amiben magukat is megtalálják, és meg is tudnak élni. Úgy érzem, én ráleltem a hivatásomra, sokaknak segíthetek abban, hogy jobb életminőségben éljenek, nekem ez ad folyton megújuló motivációt – szögezte le a szakember.