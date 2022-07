Lombár Gábor beszélt a többi fontos rendezvényükről is, ilyen a Balatoni Borok versenye, a Kék Hullám strandminősítés és a balatoni művészeket érintő Balatoni Szalon. Fabacsovics Zoltán, az építészeti díjpályázat ötletgazdája, Veszprém megye főépítésze egyebek mellett kiemelte, a mostani rendezvénnyel céljuk a minőségi építészet népszerűsítése, illetve az, hogy a szakma mellett a nagyközönség, így a helyi emberek, a nyaralók, illetve vendégek és minden érdeklődő megismerje a díjazott épületeket.

Fabacsovicsné Kovács Krisztina a szövetség és a bíráló bizottság titkára örömmel szólt arról, hogy Miniszterelnökség támogatásával 2022-ben ismét meghirdetik a pályázatot, amit terveik szerint szeptemberben, illetve októberben írnak ki.

Elhangzott továbbá, a Nők a Balatonért Egyesület a BSZ-szel közösen 2021-ben már negyedik alkalommal hirdette meg az Év balatoni háza építészeti díjpályázatot. A pályázat minden alkalommal három kategóriában hirdet nyertest: lakóépület, középület és gazdasági épület területen, de ezen kívül különdíjak is gazdára találnak. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén épült, 2013. január elseje után használatba vett épületekkel nevezhetnek az építész tervezők.

A BSZ a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023. program támogatásával, hat rendezvényből álló rendezvénysorozatot indított július 21-én. A sorozat keretében szervezett találkozókon meg lehet tekinteni az Év Balatoni Háza (ÉBH) 2021 építészeti pályázat díjazott épületeit. Ezeken a helyszíneken az építészeti előadás mellett az épület tervezője ismerteti a tervezést, a közös gondolkozást az építtetővel és a kivitelezővel, majd a helyszínen épületlátogatásra és bemutatásra is sor kerül. A rendezvényeken lehet látni a díjazott épületeket bemutató mini kiállítást és lehet találkozni a tervezőkkel is, akik jó példát mutatnak a kortárs balatoni építészetről. A rendezvénysorozat Pécselyen folytatódik szeptember 2-án, ahol a Balogh Pincészetet mutatják be, mely az Év balatoni gazdasági épülete címet kapta meg, tervezője Cserháti-Czene Andrea. A BSZ különdíját nyerte el Mezei László tervezésével a Lóczy-barlang Látogatóközpont, mely Balatonfüreden az Öreghegyi utcában található, és október 13-án mutatják be az érdeklődőknek.