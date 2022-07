A MediaMarkt szakértők segítségével gyűjtötte össze a legfontosabb óvintézkedéseket, annak érdekében, hogy ne erkélytűz legyen a grillparti vége. A grillszezon már májusban, a meleg idő beköszöntével elstartolt, mára viszont az ország összes területe tűzgyújtási tilalom alatt van a kánikula miatt, azaz tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban, és az ezek 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon. Ezt figyelembe véve könnyű helyzetben van az, aki saját kerttel rendelkezik, másoknak azonban csábító lehet a társasházi erkély, mint helyszín-megoldás. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azonban figyelmeztet a szabályok betartására. A felügyeleti szerv mindenekelőtt arra hívja fel a figyelmet, hogy gázpalackról működő grillt tilos az erkélyen használni. Szintén nem szabad faszénnel, brikettel, vagy parázsló fával sütni. A panel- és társasházak lakóinak általában az elektromos grillsütő kategória lehet így az áthidaló megoldás. Ugyanakkor a társasház saját házirendjét is mindenképp érdemes megnézni, és ellenőrizni, hogy az nem tiltja-e a tevékenységet. Szűkebb helyen, a konyhában sem reménytelen a helyzet, ilyen esetben az asztali, kontakt grillsütőket érdemes bevetni, de gáztűzhelyen használható grillserpenyő is választható ilyen célra. A műszaki áruházlánc szakértőjének beszámolója szerint az utóbbi időben egyre népszerűbbek a kontaktgrill eszközök, idén júniusban például 34 százalékkal többet értékesítettek ebből a termékből, mint a tavalyi év azonos időszakában.

- A műszaki kiskereskedésben az látszik, hogy a kültéri, grillezéshez használatos eszközöket a jobb idő beköszöntével már májusban beszerezték a vásárlók – mondta el Puskás Zita, a MediaMarkt kategóriavezetője. Hozzátette, hogy júniusban már a jóval praktikusabb, kültéren és beltéren is használatos eszközök, így például a kontaktgrill volt a legkeresettebb, a termékből több mint harmadával adtaK el többet a nyár első hónapjában, mint tavalyi év hasonló időszakában. Összességében a grill eszközök és kellékek forgalma júniusban 13 százalékkal haladta meg az előző évit.

Azt mindenképpen ki kell emelni, hogy nemcsak az erkély-grill esetében, hanem a szabadtéri sütögetésnél is fokozott óvatossággal kell eljárni a tűzgyújtási tilalom befejeződése után. Amennyiben kirándulással kötné össze a finom falatok elkészítését az ember, úgy számos lehetőség közül választhat ma Magyarországon ám a megfelelő óvintézkedések betartása és a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele kötelező. Elsősorban az erdőtüzek megelőzésének érdekében hívja fel a figyelmet BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra, hogy a természetben csak kijelölt tűzrakóhelyen szabad sütni-főzni. Ha ilyen szándékkal megy ki az erdőbe valaki, akkor indulás előtt ellenőrizze, hogy az országban hol van éppen tűzgyújtási tilalom. Erről a NÉBIH által üzemeltetett interaktív térképen egész évben tájékozódhat bárki.